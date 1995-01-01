«Почта Банк» откроет десятки отделений по всей стране

6 апреля в 10:00 в ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная открытию первых отделений «Почта Банка». Об этом CNews сообщили в «Почта Банке».

Президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко и заместитель генерального директора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов расскажут о планах и перспективах развития банка, продуктовой линейке, филиальной сети и географии присутствия.

Также на связь из Калининграда, Волгограда и Красноярска выйдут главы регионов и руководители отделений «Почты России» и «Почта Банка». Всего в этот день будут открыты десятки отделений «Почта Банка» на «Почте России» по всей стране.

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