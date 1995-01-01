LanCloud и Microsoft проведут совместную конференцию по облачным сервисам

12 апреля 2016 г. состоится совместная конференция корпорации Microsoft и российского облачного провайдера LanCloud по облачным сервисам, построенным на технологиях Microsoft, с учётом реалий российского бизнеса.

Облачные сервисы LanCloud размещены в российских центрах обработки данных и предоставляются с соблюдением российского законодательства. В рамках конференции представители облачного провайдера и корпорации расскажут об опыте и преимуществах внедрения облачных сервисов Microsoft из российского ЦОД.

На мероприятии будут освещены такие продукты, как: Cloud Server (виртуальная инфраструктура на базе Microsoft Hyper-V и AzurePack); Cloud Exchange (облачная электронная почта на базе Microsoft Exchange); Cloud Skype4B (облачные коммуникации и IP-телефония на базе Microsoft Skype for Business); Cloud SharePoint (облачный сервис совместной работы с документами на базе Microsoft SharePoint); а также новый пакет облачных сервисов — Cloud Office. Кроме того, на конференции будут представлены успешные примеры внедрения облачных сервисов у российских заказчиков.

Конференция будет проходить в российском офисе Microsoft по адресу: Крылатская улица, д. 17, корпус 1.

Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация на конференцию обязательна.