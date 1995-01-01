На Digital Enterprise Forum обсудят стратегию и практику «Цифрового бизнеса»

23 мая 2016 г. в Москве при организационной поддержке проекта Docflow состоится конференция-выставка DigEn Forum (Digital Enterprise Forum by Docflow) — масштабное мероприятие, посвященное актуальным стратегиям, технологиям и практике управления цифровым предприятием.

Новый форум подготовлен для бизнес-заказчиков уровня руководителей и призван показать, как различные информационные решения помогут достигнуть конкурентного преимущества в меняющейся среде. DigEn Forum ответит на вопросы: что такое цифровая организация, какие технологии и стратегии поддерживают работу ключевых процессов в цифровой организации, какие примеры проектов и разработок есть на рынке.

Свои технологии на Digital Enterprise Forum представят производители и поставщики в области автоматизации управления предприятием и взаимодействием с клиентами. К участию приглашены представители Abbyy, Oracle, SAP, IBS, IBM, «1C», «Ланит», Fujitsu, ГК «АйТи», EMC, Panasonic и еще более 20 разработчиков и поставщиков решений в области цифровой трансформации бизнеса. Среди докладчиков ожидаются эксперты международных консалтинговых и аналитических агентств, а также спикеры из крупных компаний-заказчиков с передовым опытом в области построения цифровой организации.

Среди темы Digital Enterprise Forum: цифровая трансформация компании, процессов и ИТ; поддержка оперативной деятельности (управление документооборотом, процессами и кейсами); маркетинг и продажи, взаимодействие с клиентами в эпоху цифрового переворота; управление и анализ данных предприятия, управление знаниями и людьми; финансы и учет для Digital Enterprise; внешний документооборот, межкорпоративный финансовый учёт для Digital Enterprise; безопасность управления информацией.

На наступление эпохи «цифровых организаций» указывают аналитики по всем у миру: McKinsey, PWC, Accenture и Gartner единодушно исследуют тренд «цифровой трансформации бизнеса». Концепция Digital Enterprise подразумевает появление цифровых организаций, которые используют информационные технологии для достижения своих бизнес-целей на качественно-новом уровне. Согласно отчету IDC Futurecape, к концу 2017 г. две трети CEO будут рассматривать цифровую трансформацию как центральный приоритет корпоративной стратегии. Gartner предсказывает, что к 2025 г. цифровыми станут все организации. Учитывая эту неизбежность, 52% СEO уже говорят о том, что имеют стратегию цифрового развития бизнеса. А в передовых компаниях стратегия цифрового развития бизнеса и является основной стратегией компании.

Организатором мероприятия выступает информационно-аналитический проект Docflow. «За более чем 20 лет существования Docflow заслужил большой авторитет как центр компетенций по вопросам автоматизации управления и электронного документооборота. При этом новые возможности для бизнеса лежат на стыке решений класса ECM, Capture, BPM, BI, интеллектуальной обработки информации и других. Поскольку цель проекта Docflow — содействие развитию рынка, флагманское мероприятие должно не просто отражать текущий спрос и проекты на рынке, а готовить заказчиков к новым трендам, таким как цифровая трансформация бизнеса. Для создания экспертного сообщества по вопросам управления цифровой организацией родилась абсолютно новая площадка — Digital Enterprise Forum by Docflow», — рассказала Анна Щепилова, руководитель проекта Docflow.

Форум пройдет 23 мая на площадке Конгресс-Парк гостиницы «Украина» по адресу: Кутузовский просп., 2/1, стр. 1, м. Киевская. Регистрация на участие в мероприятии уже открыта на сайте digenforum.ru.