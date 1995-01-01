25 апреля в Сочи начнет работу партнерская конференция ЭОС «Весенний документооборот»

25-29 апреля пройдет ежегодная конференция партнеров компании ЭОС — «Весенний документооборот». Актуальные тренды рынка и их отражение в стратегии развития продуктов ЭОС, итоги работы партнерского сообщества и тактика действий на перспективу, а также маркетинговые планы и эффективные методы привлечения клиентов — все это будут обсуждать участники мероприятия. Вслед за Калининградом и Казанью, принимавшими конференции ЭОС в 2014 и 2015 гг., территорией встречи коллег и друзей станет город Сочи.

Слоган конференции — «Выше – только звезды!», и он — о том, какими компания ЭОС и друзья-партнеры должны быть для клиентов, чтобы развиваться и расширять сферу присутствия в непростых условиях, которые диктует сегодняшняя ситуация в российской экономике. Этот слоган — также и о целях, стоящих перед программными продуктами: по функционалу, надежности и юзабилити они должны соответствовать потребностям любого клиента, пояснили в ЭОС.

«Быстрее конкурентов реагировать на изменения потребностей клиентов и тренды рынка, быть выше всех по качеству продуктов и услуг и сильнее всех в нашем единстве при взаимной поддержке — такие “олимпийские” цели стоят перед ЭОС и партнерами много лет подряд, — заявили в компании. — Что сегодня нужно сделать, чтобы не потерять, а лишь укрепить позиции в своем сегменте рынка, как и в каком направлении развивать продукты, чтобы они получили дополнительные конкурентные преимущества — обсуждению этих тем будут посвящены выступления и дискуссии на конференции “Весенний документооборот — 2016”».

В программу конференции включены аналитические доклады руководителей компании об успехах ЭОС, итогах партнерской работы и перспективах. Также речь пойдет о новых акциях для разных категорий клиентов и выгодных предложениях для партнеров. На круглых столах будут обсуждаться направления совершенствования и приоритеты развития продуктовой линейки, развитие функционала мобильных приложений, вопросы импортозамещения, взаимодействия с партнерами и др.

Также участников партнерской встречи ожидает маркетинговый круглый стол, где будет говориться о работающих сегодня наиболее эффективных и наименее затратных методах продвижения продуктов. По традиции на мероприятии выступят представители технологических партнеров ЭОС, которые также представят интересные предложения по сотрудничеству.