Продолжается регистрация на студенческий хакатон Code4Piter

С 1 марта 2016 г. идет регистрация на студенческий хакатон Code4Piter, организатором которого выступает Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по информатизации и связи при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Заявку на участие в мероприятии подало уже более сотни талантливых студентов из вузов не только России, но и республики Беларусь.

Регистрация на хакатон открыта до 25 апреля 2016 г. Подать заявку на участие можно, заполнив специальную форму на официальном сайте хакатона code4piter.ru.

Тематика проектов хакатона в 2016 г. охватывает широкий спектр жизненно важных для граждан страны областей: образование, здравоохранение, транспорт, благоустройство и другие. Команды должны будут предложить общедоступные, социально значимые, инновационные приложения и сервисы на базе предоставленных интерфейсов программирования приложений (API), в том числе тестовых сервисов федеральных органов государственной власти РФ в рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Всероссийский студенческий хакатон Code4Piter будет проходить с 13 по 15 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге («Экспоцентр Лахта»).

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийского форума в области информационных технологий «IT-Диалог 2016».