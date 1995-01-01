В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016

20 мая 2016 г. в фонде «Сколково» состоится Четвертая международная конференция Skolkovo Robotics 2016. Организаторами конференции неизменно остаются Робототехнический центр «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»). Генеральным партнером мероприятия в этом году выступит Московский технологический институт. Впервые за историю конференция пройдет в формате open air.

В течение одного дня в «Сколково» пройдут пленарные заседания, выставка робототехнических проектов, инвестиционные и менторские сессии, робототехнические мастер-классы и шоу-программа.

В этом году география спикеров существенно расширена — 3 части света, 8 стран, учёные, инвесторы и предприниматели в области робототехники с мировым именем (Андра Кей, Silicon Valley Robotics, США, Натан Хардинг, Ekso Bionics, США, Франк Шнайдер, Институт Фраунгофера, Германия, Макело Анг Национальный университет Сингапура, Катрин Симон, генеральный директор Innoecho, Франция, Павел Хижняк, Hoaloha Robotics, США, Палури Балманохар, FaceBook, США и другие), которые выступят в 8 тематических сессиях — искусственный интеллект, медицинская, промышленная и сельскохозяйственная робототехника и др.

На мероприятии будет организована видеотрансляция, которую проведет компания Ivideon — разработчик сервиса видеонаблюдения через интернет (резидент фонда «Сколково»)

«Робототехника и системы искусственного интеллекта являются критическими технологиями, необходимыми для обеспечения экономического роста и научно-технического потенциала нашей страны. Созданный в “Сколково” Робототехнический центр является крупнейшим в России центром разработки и коммерциализации молодой отрасли гражданской робототехники. В нем работают около шестидесяти компаний, многие из которых участвуют и в реализации “Национальной технологической инициативы”, — заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. — Предстоящая 20 мая 2016 года конференция Skolkovo Robotics является совместным мероприятием между Робототехническим центром, Сколковским институтом науки и технологий и Московским технологическим институтом. Все наши партнеры — активные участники “Национальной технологической инициативы”. Конференция — это платформа на которой инноваторы, инвесторы и заказчики собираются для обсуждения стратегических технологических, социальных и экономических трендов, определяющих будущее нашей страны и всего мира».

«В скором времени роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни. Более того, количество виртуальных и электромеханических интеллектуальных агентов в ближайшем будущем превысит количество людей на Земле. Конференция Skolkovo Robotics 2016, собравшая в России экспертов мирового уровня, будет способствовать обмену мнениями, технологиями и дальнейшему совершенствованию разумных машин, — убежден первый проректор МТИ Евгений Плужник. — Сейчас очень важно воспитать поколение молодых предпринимателей, конструкторов, инженеров и ученых, которые создадут сервисных, домашних и промышленных роботов нового поколения. В портфеле МТИ сегодня присутствуют проекты, известные уже не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами: AnyWalker, Promobot, BiTronics. Юные таланты, занимающиеся в студиях интеллектуальной робототехники и кружках нейротехнологий, получают призовые места на соревнованиях по робототехнике в России, и я уверен, что в ближайшем будущем они будут побеждать и за рубежом».

Зарегистрироваться в качестве участника мероприятия можно уже сейчас, как и подать заявку для участия в робототехнической выставке.