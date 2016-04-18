«Бизнес в стиле Digital» станет главной темой «SAP Форума» этого года

21 апреля в выставочном центре «Крокус Экспо» состоится «SAP Форум Москва». Тема «SAP Форума» этого года — «Бизнес в стиле Digital». Участники мероприятия обсудят цифровую трансформацию и все те процессы, которые ее сопровождают. Речь идет, в частности, о таких стратегических вопросах, как изменение бизнес-процессов, создание новых площадок для взаимодействия с клиентами, трансформация принципов коммуникации и т.п.

ИТ сегодня — не только автоматизируют рутинную работу и экономят время, но трансформируют ключевые процессы компании, формируя тем самым новую парадигму управления бизнесом. Это означает, что на предстоящем «SAP Форуме» будет обсуждаться не только специфика работы ИТ-отделов, интересная техническим специалистам. Сегодня бизнес — от топ-менеджмента и финансов до HR — непосредственно заинтересован во внедрении бизнес-инноваций и получении принципиально новых возможностей управления.

Именно поэтому деловая программа «SAP Форума 2016» разбита на следующие блоки: «HR как ключевой партнер цифрового бизнеса»; «Инновации. Финансы и аналитика»; «Клиентоориентированность и омниканальность»; «Бизнес-сети и взаимодействие с поставщиками»; «Цифровое производство и интернет вещей».

На «SAP Форуме» будут представлены самые значимые технологические тренды, видение развития технологий, продемонстрированы результаты, которых могут добиться клиенты, применяя технологические решения SAP и все возможности вычислений в реальном времени.

Гостей ждут 13 параллельных сессий, более 40 стендов с решениями SAP и партнеров, а также возможности для делового общения с коллегами, специалистами, экспертами. SAP приглашает гостей заглянуть в будущее, которое создается с помощью технологий.

Участники смогут составить свою индивидуальную программу, воспользовавшись специальным конструктором, который позволит выбрать именно то, что действительно интересно. Зарегистрироваться для участия в «SAP Форуме» можно на сайте sap.ru/moscowforum. Аудитории участников мероприятия также предлагается поучаствовать в обсуждении интересных тем в группе SAP на Facebook (www.facebook.com/sapcis).