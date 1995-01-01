SAP Labs станет партнером «Сколково» в рамках Startup Village 2016

Компания SAP станет индустриальным партнером фонда «Сколково» в проведении Startup Village 2016 и учредит специальный приз для победителей — обучающие курсы в новом учебном центре SAP. Об этом CNews сообщили в SAP.

На ключевом мероприятии российской инновационной экосистемы Startup Village, которое ежегодно проводит фонд «Сколково», SAP покажет свои разработки в области интернета вещей и продемонстрирует участникам передовые решения для различных отраслей, созданные на технологической платформе SAP HANA Cloud Platform. Спикеры компании примут участие в многочисленных панельных дискуссиях мероприятия, оценят перспективные проекты в качестве членов жюри конкурсов стартапов, а также проведут мастер-класс по теме промышленного интернета вещей.

В этом году трем победителям конкурса компания предоставит возможность бесплатно пройти обучающие курсы по технологиям интернета вещей и разработке программного обеспечения на платформе SAP HANA.

«Ежегодно мы поддерживаем лучшие российские технологические стартапы, чьи решения входят в область ключевых направлений деятельности SAP, — заявил генеральный директор SAP Labs в СНГ Андрей Биветски. — Особое внимание мы уделяем командам, создающим свои решения в области промышленного интернета вещей, машинного обучения, прогнозной аналитики, real-time бизнеса».

«Корпорация SAP SE на протяжении последних пяти лет является ключевым и одним из самых активных партнеров фонда “Сколково”, сотрудничает и поддерживает различные направления развития российских инноваций, ведет проекты с некоторыми нашими резидентами. Коллеги из SAP традиционно активно участвуют в многочисленных образовательных программах и инициативах фонда, таких как Startup Tour, предлагают интересные формы сотрудничества и технологии для разработки российскими инноваторами собственных решений, способных конкурировать на глобальном рынке», — отметил вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Cколково» Игорь Богачев.

Как отмечается, SAP SE является ключевым партнером фонда «Сколково» с 2011 г. Компания традиционно инвестирует в развитие экосистемы инноваций в России и открыла здесь свою лабораторию, в которой работает более 300 высококвалифицированных ИТ-специалистов — инженеров, разработчиков, менеджеров. Ежегодно компания выступает партнером ключевых мероприятий, проводимых «Сколково», и оказывает поддержку стартапам — резидентам фонда «Сколково» по модели совместных инноваций. SAP также сотрудничает с другими кластерами «Сколково», в частности, с биомедицинским — в области создания передовых ИТ-решений для разных секторов экономики.