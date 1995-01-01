«Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды»

Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся в области информационных технологий, примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды». Это событие состоится 31 мая 2016 г. в Москве. Юрий Мео, директор столичного представительства компании, расскажет, как небанковские услуги, предоставляемые «Калуга Астрал», привлекают клиентов в банк.

Перед каждым человеком, открывающим собственный бизнес или уже его ведущим, возникают вопросы, которые требуют быстрого и наиболее удобного решения. Как зарегистрировать фирму? Как сдавать отчетность? Как подготовить документы и обмениваться ими с контрагентами? А как проверить их благонадежность? Как создавать договоры? Как защитить персональные данные? И, наконец, в каком банке отрыть расчетный счет? Ответы на все эти важнейшие вопросы клиент будет искать на рынке. Ему придется тратить время на поиск подходящих сервисов, на анализ их работы, на настройку рабочего места, на оплату услуг, возможно недобросовестным, поставщикам. Но ведь было бы гораздо удобнее получить готовый пакет услуг от одного поставщика в рамках единой платформы и подключать нужные сервисы по мере развития бизнеса. И «Калуга Астрал» предлагает именно такое решение.

Оптимальным вариантом для клиента становится банк, в котором уже открыт расчетный счет и который предоставляет целый комплекс услуг по сопровождению бизнеса, решающих все вышеперечисленные вопросы: сдача электронной отчетности в контролирующие органы — сервисом пользуются абоненты «Тинькофф Банка» и «ЮниКредит Банка»; юридически значимый обмен электронными документами — уже доступен для клиентов «Банка Открытие»; сервис подготовки документов для регистрации фирмы «Бизнес. Старт» — данное решение заинтересовало ВТБ24 и «Альфа Банк»; сервис выдачи банковских гарантий — подключили Совкомбанк, «Тройка-Д Банк», банк «Держава», банк СКИБ и банк «Нефтяной альянс»; сервис проверки благонадежности контрагентов — используется клиентами ВТБ24.

И это далеко не все примеры сервисов, которые «Калуга Астрал» может предложить для интеграции. Подробнее об этом будет рассказано в докладе представителей «Калуга Астрал».