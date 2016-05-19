За 2 месяца до начала фестиваля Alfa Future People 2016 VIP-билеты и места в Omega-кемпинге полностью распроданы

С 22 по 24 июля под Нижним Новгородом пройдет фестиваль Alfa Future People. Главное событие лета обещает быть жарким: сегодня на официальном сайте www.afp.ru была прекращена продажа сразу двух категорий билетов — ценители электронной музыки и технологий уже раскупили все билеты VIP (по p16 тыс.), а также все места под палатки в одном из кемпингов (по p4 тыс.).

Кроме того, распродано 70% всех парковочных мест и билетов во второй кемпинг, а количество проданных билетов категории «Стандарт» в 3 раза превышает статистику прошлого года за аналогичный период.

«От лица команды Alfa Future People благодарю всех “людей будущего” за доверие и лояльность. Первые билеты на AFP 2016 поступили в продажу сразу после окончания фестиваля 2015, — рассказал Виктор Шкипин, генеральный директор фестиваля. — На тот момент хедлайнеры и точные даты не были подтверждены, но уже тогда многие из вас приобрели билеты, чтобы провести один из летних уикэндов вместе с нами и десятками тысяч единомышленников со всего мира. В 2015 году AFP посетило 40 тысяч любителей электронной музыки, в этом году их будет еще больше».

В рамках Alfa Future People 2016 в поселке под Нижним Новгородом на самой большой сцене в стране выступят диджеи из первой 20-ки DJ Mag Top 100: Armin Van Buuren, Axwell^Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix и многие другие всемирно известные музыканты. Помимо музыкальной составляющей, гостей ожидает: зона технологий, 15 видов спорта, бесплатный wi-fi, зоны подзарядки гаджетов, а также более 30 кафе и баров.

Приобрести билеты на фестиваль Alfa Future People 2016 можно на официальном сайте www.afp.ru. Партнером фестиваля выступает издание о высоких технологиях CNews.