У ИИ — женское лицо: итоги конкурса на лучший образ искусственного интеллекта

Основной итог всероссийского конкурса «Как выглядит искусственный интеллект?», организованного разработчиком систем искусственного интеллекта в России компанией Cognitive Technologies совместно с Фондом русского абстрактного искусства оказался весьма неожиданным. Его участники увидели в качестве основного образа искусственного интеллекта (ИИ) женское лицо, сообщили CNews в Cognitive Technologies. Как результат, победителем конкурса стал именно женский образ ИИ. Его автором стала 25-летняя москвичка Валерия Демина, работающая в сфере рекламы. Она и получит главный приз — экскурсионную поездку в Германию (Берлин) в музей одной из ведущих мировых школ дизайна Баухауз.

По данным компании, среди всех представленных на конкурс изображений ИИ более чем 15% представляли собой женские образы. В топ-20 победителей I тура их количество уже достигло 25%, а в топ-10 — все 30%, при полном отсутствии работ с мужскими образами.

Всего в конкурсе приняли участие 197 человек, за которых проголосовали порядка 45 тыс. человек. В числе представленных на конкурс работ были и знаки-криптограммы, и агрессивные женские образы, и абстрактные композиции, и даже эротика. Участники не были ограничены в средствах самовыражения, и могли изобразить искусственный интеллект любыми способами, поэтому диапазон работ очень разнообразен: от выполненных в традиционных техниках, до образов, созданных с помощью компьютерной графики и даже скульптур и инсталляций.



Именно так, по мнению 45 тысячной аудитории, выглядит ИИ

По словам члена конкурсной комиссии, президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, «представленные на конкурс работы показали, насколько это понятие сегодня неоднозначно. Одним из наиболее важных итогов мероприятия является то, что его участники визуализировали ряд ключевых трендов отрасли робототехники и искусственного интеллекта. Приятной неожиданностью для нас стало то, что в работах затронута одна из наиболее дискуссионных проблем развития искусственного интеллекта — его общественная опасность».

Действительно, тема агрессивности и опасности ИИ прослеживается более чем 10% работ участников. ИИ изображается ими в виде киборгов-младенцев, кричащих звериных и человеческих лиц с кровавыми подтеками, погонщиков с кнутами, управляющих порабощенными людьми и т.п., отметили в компании.

Для сравнения, образы ИИ символизирующие любовь и добро присутствуют лишь в порядка 5% конкурсных работ. Однако это оказалось достаточным для 45-тысячной аудитории, определившей главный результат конкурса, который четко выражен в словах его победительницы Валерии Деминой: «Именно образ женщины отражает миролюбивую миссию искусственного разума, сформулированную в законах робототехники Айзека Азимова. Если говорить об эстетическом аспекте, то визуально женский облик более совершенен и чувственен». Таким образом, сегодня в развитии ИИ мир побеждает агрессию, отметили в компании.



Проблема опасности ИИ отражена в более 10% работ участников конкурса

Призерам конкурса будет предоставлена возможность пройти стажировку на курсе одного из российских дизайнеров, члена Союза дизайнеров России Владимира Виноградова.

В детской и юношеской номинации (до 18 лет) победительницей стала 14-летняя Лилия Ильницкая из Ростова-на-Дону, которая станет обладательницей наручных часов марки Swatch.

Ознакомиться со всеми конкурсными произведениями можно по ссылке contest.cognitive.ru.

По словам Ольги Усковой, «мы не стремились привлекать к участию в конкурсе профессионалов. Основную часть его участников составила активная молодежная аудитория в возрасте до 30-35 лет — те, кто находится на творческом подъеме и способен предложить нестандартное и креативное решение».

Согласно условиям проведения конкурса, из всех представленных картин специалистами фонда РАИ и сотрудниками Cognitive Technologies было отобрано 20 работ, которые с их точки зрения наиболее соответствуют изображениям искусственного интеллекта, а также креативны и выполнены на высоком художественном уровне. На втором этапе конкурсная комиссия отобрала 10 претендентов на главный приз. И, наконец, победители и призеры конкурса были определены путем открытого голосования в интернете.

Всероссийский конкурс на лучшее изображение искусственного интеллекта был объявлен 10 марта 2016 г. Он прошел при поддержке МГХПА им. Строганова и МФТИ. В число членов конкурсной комиссии вошли известные журналисты, ученые, художники, дизайнеры, предприниматели. В их числе: депутат ГД РФ, председатель комитета ГД РФ по науке и наукоемким технологиям, академик РАН Валерий Черешнев, ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, руководитель отдела международных отношений и коммуникаций МГХПА им. Строганова Кирилл Гаврилин, член союза дизайнеров России Владимир Виноградов, главный редактор CNews Максим Казак и др.