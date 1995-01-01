На выставке «Информационные технологии для всех» в Ханты-Мансийске пройдут мероприятия в рамках «Года детства»

В Ханты-Мансийске в рамках Восьмого международного ИТ-Форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС состоится выставка «Информационные технологии для всех». Поскольку 2016 г. в ХМАО-Югре объявлен «Годом детства», на выставке особое внимание будет уделено юным посетителям. Для детей и молодёжи пройдут соревнования, конкурсы, викторины, увлекательная программа, а для самых маленьких гостей будет оборудована детская игровая зона.

На площадке «Югра-Экспо» традиционно состоится выставка робототехники с новыми экспозициями и выставочными стендами. Одним из ярких событий станет открытое соревнование «Hello, robot» — это конкурс технического мастерства между роботами, собранными школьниками Югры. Принять участие в соревнованиях смогут участники из разных регионов России, а также иностранные детские команды стран БРИКС и ШОС. Около 60 ребят продемонстрируют свои навыки в данной отрасли.

На площадке «Робототехника» образовательными учреждениями Югры будут представлены различные проекты. Так, выпускники Югорского политехнического колледжа продемонстрируют свои разработки: «Робот-манипулятор», «Метеостанция», проект «Электронный замок».

Югорская шахматная академия проведет мастер-классы, конкурсы, матч по быстрым шахматам через интернет, обучающие программы «Шахматы для дошкольников и младших школьников» и «Динозавры учат шахматам». Также на площадке «Шахматы в Югре» можно будет наблюдать блиц-турнир «Шахматная планета» между игроками из городов Саки (Крым) и Урай.

Сразу несколько основных направлений выставки будут посвящены вовлечению детей в инновационную среду. Так, в детском технопарке «Кванториум» пройдет «День открытых дверей». На других стендах будут организованы: показ коллекции по мотивам русских народных сказок и сказок народов ханты и манси, экспозиция детских художественных работ и мультимедийные музейные экспозиции — например, проект «Угорская княжна» из цикла «Знакомьтесь — археология».

«Югорский кинопрокат» проведет мастер-классы по созданию анимационного фильма в технике «Перекладка» и по созданию документального кино «Школа юного документалиста». Для юных участников мастер-класса будет организована презентация анимационных фильмов-победителей окружного конкурса детских анимационных работ «Я — ребенок, Я — творец».

В свою очередь, «Технопарк высоких технологий» проведет презентацию проектов победителей окружного этапа конкурса «Молодой изобретатель Югры»: «Разработка и изготовление беспилотного летательного аппарата с функцией записи видео», «Устройство для кормления домашних питомцев с музыкальным сопровождением», «Устройство для определения и контроля уровня жидкости в септике» и «Генератор Ван де Граафа».

Кроме того, на мероприятии состоятся мастер-классы для детей по робототехнике, созданию мультипликаций, анимационному творчеству, изготовлению сувениров. Ребята смогут попрактиковаться в создании мультфильмов и 3D-приложений с использованием системы визуального проектирования.

Также все дни проведения выставки будет работать батутный городок «Акуна Матата» — это универсальный батутный центр, где могут проводить время как спортсмены, так и любые желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждые 15 минут маленькие посетители в количестве 10 человек абсолютно бесплатно смогут посещать данную площадку.

Подробную информацию о выставке «Информационные технологии для всех» можно найти на сайте VIII Международного ИТ-Форума, который пройдет с 8 по 9 июня 2016 г.