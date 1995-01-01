Commvault представит обновленные способы оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру

Компания Commvault примет участие в конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». В рамках мероприятия компания в очередной раз представит свое видение на способы управления растущими объемами данных в суровых российских реалиях, способы снижения затрат на оборудование и ПО, а также представит новинки по части функционала.

Шестой год подряд Commvault лидирует в области защиты данных по версии Gartner. Решения Commvault отличает унифицированный подход, широкая поддержка облачных сред и полная независимость от поставщиков аппаратных и программных решений.

Помимо реализации резервного копирования и архивирования данных, Commvault Data Platform сочетает в себе защиту рабочих станций пользователей, облачное хранение с возможностью доступа с мобильного утройства, мониторинг инфраструктуры с анализатором журналов сообщений, компоненты информационной безопасности с элементами DLP, программно-определяемое хранение данных.

Commvault делает ставку на возможность прямого доступа к хранимой информации для непосредственных пользователей системы через веб-портал, что снижает нагрузку на ИТ-персонал.

В Commvault Data Platform существует инструмент Data Cube по анализу контента с различных источников, включая веб-платформы. В сочетании с единым хранилищем, интеграцией со всеми современными СУБД, а также наличием открытого API для выгрузки контента в сторонние системы это позволяет говорить о Commvault Data Platform как о полноценной OLAP-системе, считают в Commvault.

Возможность объединить такое большое количество ИТ-сервисов — от защиты данных к аналитике в одной платформе — это, безусловно, оптимизация затрат на оборудование, ПО и услуги, а также более короткие сроки внедрения, подчеркнули в компании. Унифицированное хранение с встроенными элементами ИБ, как это предлагает Commvault, дает больше контроля над данными, что снижает риски потери и несанкционированного доступа. Особенно это актуально, если в компании используются облачные решения.

На стенде компании можно будет пообщаться с экспертами и более детально ознакомиться с актуальными предложениями Commvault.

Официальным дистрибьютором решений Commvault выступает компания Mont.