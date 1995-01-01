Positive Development User Group Picnic: безопасная разработка для каждого

Компания Positive Technologies организует Positive Development User Group Picnic (PDUG Picnic) — закрытое мероприятие для разработчиков и других специалистов, заинтересованных в создании безопасных приложений, которое пройдет 10 августа. PDUG Picnic — дискуссионная площадка для обмена опытом и мнениями, включает в себя два блока: большую техническую секцию с экспертными докладами, посвященными уязвимостям веб-приложений и методам безопасной разработки, и неформальную часть для свободного общения с единомышленниками «без галстуков».

В программе технической части мероприятия запланированы доклады экспертов Positive Technologies:

Тимур Юнусов , руководитель отдела безопасности банковских систем, расскажет о том, как хакеры взламывают веб-приложения, укажет на типичные ошибки и поделится интересными кейсами;

, руководитель отдела безопасности банковских систем, расскажет о том, как хакеры взламывают веб-приложения, укажет на типичные ошибки и поделится интересными кейсами; Владимир Кочетков , руководитель группы разработки системы анализа исходных кодов Application Inspector, представит способы защиты приложений и практические приемы безопасной разработки;

, руководитель группы разработки системы анализа исходных кодов Application Inspector, представит способы защиты приложений и практические приемы безопасной разработки; Валерий Боронин, руководитель группы разработки системы анализа исходных кодов Application Inspector SSDL Edition, расскажет, в чем заключаются особенности и преимущества Secure Software Development Lifecycle.

Также во время технической секции будет представлена новая бесплатная утилита Approof от Positive Technologies для поддержки безопасной разработки.

После технической секции участников ждет развлекательная часть с возможностью поделиться опытом или просто пообщаться с единомышленниками.

Мероприятие пройдет 10 августа в 15:30. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация (регистрация закрывается 8 августа).