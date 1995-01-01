Компания Positive Technologies организует Positive Development User Group Picnic (PDUG Picnic) — закрытое мероприятие для разработчиков и других специалистов, заинтересованных в создании безопасных приложений, которое пройдет 10 августа. PDUG Picnic — дискуссионная площадка для обмена опытом и мнениями, включает в себя два блока: большую техническую секцию с экспертными докладами, посвященными уязвимостям веб-приложений и методам безопасной разработки, и неформальную часть для свободного общения с единомышленниками «без галстуков».
В программе технической части мероприятия запланированы доклады экспертов Positive Technologies:
Также во время технической секции будет представлена новая бесплатная утилита Approof от Positive Technologies для поддержки безопасной разработки.
После технической секции участников ждет развлекательная часть с возможностью поделиться опытом или просто пообщаться с единомышленниками.
Мероприятие пройдет 10 августа в 15:30. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация (регистрация закрывается 8 августа).