Фирма «1С» проведет третий «Бизнес-форум 1С:ERP» в Москве

Фирма «1С» приглашает представителей предприятий и партнеров принять участие в третьем «Бизнес-форуме 1С:ERP», посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP Управление предприятием 2» и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 28 октября 2016 г. в Москве, в «Центре международной торговли» (Конгресс-центр ЦМТ).

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP Управление предприятием, ред. 2.2», «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений «1С-Совместно» и других решений, включая рассмотрение наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

«Бизнес-форум 1С:ERP» проводится фирмой «1С» с 2014 г. В 2015 г. в форуме приняли участие 1100 представителей руководства из 670 организаций. В целом форум позволяет из первых рук узнать о возможностях и особенностях флагмана продуктовой линейки «1С» — «1С:ERP Управление предприятием 2».

Среди ключевых докладчиков — директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей.

С момента выпуска финальной версии «1С:ERP» пользователями решения стали более 1000 предприятий, опубликована информация о более чем 200 успешных внедрениях.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» — методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

К участию в форуме приглашаются: представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора, ИТ-директора, технические директора и руководители производств, HR-директора, главные бухгалтеры; представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию, крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти; представители партнеров фирмы «1С».

Участие в форуме бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест ограниченно. Получить подробную информацию о «Бизнес-форуме 1С:ERP» и пройти регистрацию можно на сайте фирмы «1С» www.1c.ru/bf.

Форум поддержала Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, официальное приглашение организациям ОПК размещено на сайте www.1c.ru/bf.