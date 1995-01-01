Huawei представит свое видение развития технологий Big Data на конференции «Большие данные: новые подходы»

Компания Huawei выступит в качестве генерального спонсора конференции «Большие данные: новые подходы», которая пройдет 27 сентября 2016 г.

Вслед за стремительным увеличением количества корпоративной информации увеличивается и потребность в технологиях больших данных, сейчас они уже входят в список национальных приоритетов: многие страны включают развитие систем обработки данных в свои национальные стратегии.

За последние 5 лет технологии хранения и анализа больших данных прошли путь от «новых технологий» до «зрелых решений»; согласно результатам рыночных исследований, 50% предприятий уже используют технологии анализа больших данных, а еще 33% планируют это сделать в ближайший год.

Основными источниками больших данных являются так называемые социальные данные и технологические данные. По состоянию на 2015 г., социальные данные определяются более чем 300 млн активных пользователей смартфонов и 3 млрд пользователей интернета, которые каждый день отправляют более 100 млн сообщений и создают более 25 ТБ логов. Технологические данные создаются, в частности, 30 млрд RFID-меток (в 2005 г. их было всего 1,3 млрд), 4,6 млрд смартфонов, 200 млн «умных» устройств (которых в 2009 г. было 76 млн).

В научно-исследовательских центрах Huawei компания ведет работу как по оптимизации существующих алгоритмов анализа больших данных, так и по созданию совершенно новых алгоритмов. По результатам 2015 г. Huawei занимает четвертое место по объему вклада в развитие фреймворка Hadoop и Apache Spark.

Решения Huawei для анализа больших данных используются в телекоммуникационном и банковском секторах. Также Huawei плотно сотрудничает с правительственными структурами многих стран, помогая им практически внедрять облачные технологии и технологии анализа больших данных. На конференции Huawei поделится мировым опытом проектов в этой области, а также представит свое видение развития российского рынка Big Data.