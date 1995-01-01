Huawei подвела итоги второго этапа соревнований Huawei Honor Cup 2016

Компания Huawei завершила второй этап Всероссийских соревнований в сфере ИКТ — Honor Cup 2016, к которому были допущены 440 участников, показавшие лучшие результаты на первом этапе соревнований. Теперь, после подведения итогов второго этапа, 75 претендентов, набравших максимальное количество баллов, будут приглашены в финал, который состоится 23 сентября в Москве в зале Digital October, сообщили CNews в Huawei.

Во втором этапе приняли участие 439 человек: номинация 345G — 92 человека; номинация E=DC2 — 73 человека; номинация vIP — 274 человек.

Для участников соревнований эксперты компании Huawei провели и записали серии открытых вебинаров (в общей сложности более 50 вебинаров продолжительностью от 2 до 4 часов), которые были посвящены новейшим технологиям мобильной связи, передачи данных, серверов и систем хранения данных.

В рамках отборочных этапов проходила онлайн-школа, во время которой эксперты Huawei провели 19 вебинаров по направлениям «Широкополосная мобильная связь», «Облачные решения для серверов и хранилищ данных» и «Технологии и протоколы IP сетей», что помогло им улучшить свои познания в сфере ИКТ, а также подготовиться к участию в отборочных этапах Honor Cup. Все видео вебинаров опубликованы на сайте соревнований. За время проведения онлайн-школы в рамках соревнований вебинары были просмотрены 40 тыс. раз.

На первом этапе участники прошли автоматическое тестирование с вопросами типа «выбор правильного ответа». Вышедшие во второй этап претенденты прошли онлайн-тестирование с открытыми вопросами (необходимо было напечатать свой ответ и ход рассуждений в стандартизованной форме). Ответы проверялись экспертами в ручном режиме — оценивалась не только формальная правильность ответа, но и логика участника.

Все претенденты, показавшие высокие результаты в тестированиях (750 и более баллов из 1000 возможных), будут награждены ваучерами для прохождения международных сертификационных экзаменов базовой серии Huawei Certified Network Associate.

По результатам двух отборочных этапов были определены 72 участника, показавшие лучшие результаты и прошедшие в финал соревнований: номинация 345G — 26 человек, а также 4 победителя конкурса Huawei «Технологии 4G LTE» в рамках Международной Олимпиады «IT-Планета»; номинация E=DC2 — 22 человека; номинация vIP — 27 человек.

Участников финала ждет творческое домашнее задание, которое они должны выполнить под руководством экспертов Huawei, а также два очных испытания. Сначала финалисты получат практические задания, на которые отводится два часа. Затем лидеры в каждой номинации примут участие в устной викторине, за ходом которой смогут наблюдать не только зрители финала, но и все желающие благодаря прямой трансляции на сайте соревнований. По итогам двух частей финала жюри определит победителей соревнований, которые и получат главные призы от компании Huawei.

Кроме соревнований, всех участников и зрителей ждут интересные лекции и мастер-классы, увлекательная развлекательная программа, а также возможность пообщаться с экспертами и руководством компании Huawei.