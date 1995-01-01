В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет»

Фирма «1С» совместно с холдингом «Ленполиграфмаш» и региональным дистрибьютором «1С:Северо-Запад» проведет в Санкт-Петербурге масштабную конференцию «Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет». Мероприятие пройдет с 20 по 22 сентября в культурно-деловом центре Club House.

Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для управления и учета на платформе «1С:Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa, включая детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

Участники конференций смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С», разработчикам отраслевых и специализированных решений, а также рассказать об успехах и сложностях проектов внедрений, обменяться мнениями и взглянуть на вопросы автоматизации бизнеса с разных точек зрения в ходе прямого общения друг с другом.

К участию в конференции приглашаются: представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора, технические директора и руководители производств, HR-директора; представители партнеров фирмы «1С» (совместно с приглашенными ими представителями предприятий); представители средств массовой информации.

Программа конференции включает: пленарное заседание, отраслевые секции, вернисаж (выставку) программных продуктов и экскурсию на производственное предприятие.

В первый день конференции в ходе пленарного заседания участники познакомятся с типовыми и специализированными программными продуктами фирмы «1С» и опытом их внедрения на предприятиях. Планируются доклады по актуальным темам: инструментарий ERP-системы, документооборот, управление холдингом и другим. С докладами планируют выступить представители пользователей решений «1С».

Во второй день, параллельно в двух залах, будут проходить отраслевые секции: «Промышленность и управление производством», «Цифровая трансформация в сельском хозяйстве», «Торговля, транспорт и логистика», «Строительство и недвижимость», «Сфера услуг», «ЖКХ и энергетика». В рамках секций партнеры-разработчики фирмы «1С» представят отраслевые решения, ориентированные на управление бизнесом в указанных отраслях.

В течение двух дней будет работать вернисаж программных продуктов, на котором участники смогут подробно познакомиться с решениями фирмы «1С» на рабочих местах и получить ответы на все интересующие их вопросы о функциональных возможностях и особенностях внедрения систем.

В третий день конференции будет организована экскурсия на производственную площадку «Ленполиграфмаш», в ходе которой участники получат возможность знакомства с опытом внедрения комплексной системы для автоматизации задач планирования и управления машиностроительным производством на базе «1С:Предприятия 8» непосредственно на действующем производстве. При автоматизации предприятий холдинга особое внимание было уделено задачам оперативного управления производственными процессами. «Ленполиграфмаш» совместно с фирмой «1С» разработал и выпустил новую редакцию 1.2 специализированного решения «1С:MES Оперативное управление производством».

Участие в конференции бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от организаторов. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте фирмы «1С».