«Крок» расскажет об особенностях своих облачных сервисов на конференции CNews

Компания «Крок» примет участие в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» в качестве официального партнера. Мероприятие, организатором которого выступает Агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences, состоится 8 сентября в Москве.

«Ни для кого не секрет, что новые экономические реалии меняют отношение и подходы к развитию ИТ-инфраструктуры в современной компании. Актуальной задачей становится максимальное сосредоточение средств в профильных направлениях, чему как нельзя лучше способствует перевод ИТ-инфраструктуры в “облако”, — считают в «Крок». — Преимущества облачных вычислений давно известны, но как извлечь с их помощью максимальную экономию? Разве можно перевести в “облако” всю ИТ-инфраструктуру? “Крок” дает утвердительный ответ».

По информации компании, широкие возможности для размещения любых ИТ-сервисов достигаются благодаря гибкости виртуального дата-центра «Крок», в который входят сегменты на базе трех разных гипервизоров — Red Hat KVM, Microsoft Hyper-V и VMware ESXi. Кроме того, «Крок» предлагает в аренду серверы Power для размещения наиболее требовательных систем заказчиков.

В целях обеспечения отказоустойчивости облачные сервисы «Крок» базируются сразу на двух территориально-распределенных дата-центрах компании. Это позволяет реализовать в «облаке» катастрофоустойчивые решения.

В зависимости от потребностей заказчика, «Крок» выбирает наиболее удобный вариант размещения сервисов — в публичном, частном или гибридном «облаке». Каждая модель имеет свои известные преимущества.

Наконец, в качестве «вишенки на торте» компания предлагает корпоративный сервис обмена и синхронизации файлов «Крок Диск», который сочетает в себе удобство публичных и, в то же время, безопасность внутренних файлообменников. Об этих и других особенностях облачных сервисов «Крок» на конференции CNews подробно расскажет менеджер по продвижению решений Сергей Зинкевич.