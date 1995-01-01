Huawei представит свое видение развития облачных сервисов в России

Компания Huawei примет участие в «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра». Форум состоится в Москве 10 ноября.

Облачная инфраструктура сегодня является новым стандартом для построения ИТ-решений как внутрикорпоративных, так и ориентированных на внешних пользователей. Это происходит за счет новых и достаточно жестких требований бизнеса к ИТ по существенному сокращению цикла разработки, тестирования и вывода новых продуктов на рынок, а также оптимизации затрат на обслуживание ИТ.

Компания Huawei является создателем не только собственной облачной операционной системы Huawei FusionSphere, но и комплексных решений для построения облачных ЦОД и предоставления услуг по трансформации классической ИТ-инфраструктуры в облачную.

Huawei реализовала более 300 проектов построения полностью облачных ЦОД и перевода сервисов в «облако» для заказчиков из различных отраслей по всему миру: телекоммуникационных компаний, финансового сектора, промышленности, государственного сектора, крупных коммерческих предприятий.

На сегодняшний день компания является золотым участником и контрибьютором международного сообщества OpenStack, а также участником сообщества Apache Hadoop для реализации решений работы с большими данными. Одним из инновационных вкладов Huawei в международное сообщество OpenStack является проект OpenStack Cascading и реализация телекоммуникационных компонент для «облака».

В рамках форума CNews выступит Артур Пярн, директор департамента ИТ-решений компании Huawei в России. Он представит технические решения компании для построения облачной инфраструктуры, опыт компании в проектах консалтинга по облачной трансформации и примеры реализованных проектов: построение «облака» для государственных служб КНР, трансформация ИТ-инфраструктуры международных операторов связи и пример собственной облачной ИТ-инфраструктуры Huawei, построенной для внутренних нужд.