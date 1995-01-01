На Data Talks эксперты обсудят нейроэкономику и управляемые изменения в бизнесе

29 сентября в Москве пройдет Data Talks форум, посвященный применению высокотехнологичных инструментов аналитики в бизнесе.

Сложная аналитика сегодня становится по карману компаниям любого уровня. Оборудование и датчики стремительно дешевеют, огромное количество данных доступны для анализа и более «тонкой» настройки бизнес-решений. Как при помощи технологий мы можем лучше понять потребителя, увидеть зоны рисков и потерь на предприятии, заранее смоделировать «авральные ситуации» и подготовиться к непредвиденным событиям на рынке?

В дискуссии «Конкуренция будущего — это война алгоритмов и искусственного интеллекта?» примут участие Андрей Филатов, генеральный директор, IBM Россия; Игорь Липсиц, ученый, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Департамента маркетинга, НИУ «Высшая Школа Экономики»; Юрий Данилевский, эксперт в области организационного развития, Институт Адизеса в России. Эксперты обсудят: технологии «экономики 4.0», главным отличием которой от предыдущих технологических революций стала интеграция «киберфизических систем» в бизнес-процессы предприятий и жизнь людей; технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных, интернета вещей, предиктивной аналитики, алгоритмов машинного обучения — на конкретных примерах из бизнеса.

В рамках форума будет организована дискуссионная зона с основателем Brain Company — «Лучшего биотехнологического стартапа Сколково 2015» — нейробиологом Андреем Кисловым. Тема дискуссии — «Как знание о мозге клиента помогает улучшить показатели бизнеса?». Также на форуме Юрий Данилевский, эксперт в области организационного развития Института Адизеса в России, проведет семинар «Управление изменениями по методологии Ицхака Адизеса: как преуспеть в новой экономической реальности?».

На отраслевых круглых столах эксперты обсудят финансовое планирование, прогнозирование маркетинга и продаж, составление бюджетов и отчетов и управление инвестиционной деятельностью, сценарное моделирование и предиктивную аналитику.

Темами круглых столов определены: «Управление фармацевтическим предприятием: развитие бизнеса и оптимизация расходов»; «Высокотехнологичные аналитические инструменты в нефтегазовой отрасли: опыт и перспективы применения»; «Адаптация промышленных предприятий и агрохолдингов к новым условиям: Умное производство»; «Новейшие технологии обработки данных в финансовой сфере: Банки будущего»; «Анализ данных в ритейле: цифровой подход»; «Перспективные решения для высококонкурентных отраслей (FMCG): сложная аналитика при минимальных затратах».

Data Talks форум состоится 29 сентября в Москве. Организатором форума выступает системный интегратор Navicon. Участие в мероприятии бесплатное. Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для участия можно на сайте www.naviconforum.ru.