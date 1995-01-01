Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне»

Российская сборная примет участие в «Кибатлоне» (Cybathlon) — аналоге Олимпийских игр для спортсменов с киберпротезами. Россию представят шесть команд в пяти дисциплинах, сообщили CNews в РВК.

Cybathlon — первые международные спортивные соревнования людей, использующих высокотехнологичные ассистивные устройства. Состязания пройдут 8 октября 2016 г. в Цюрихе (Швейцария). «Кибатлон» впервые соберет на одной площадке мировые технологии для людей с ограниченными возможностями.

В отличие от Паралимпиады, «Кибатлон» — это соревнования не только спортсменов, но и самых передовых медицинских разработок: роботизированных колясок, бионических протезов верхних и нижних конечностей, экзоскелетов, интерфейсов «мозг-компьютер».

Участие команды России в «Кибатлоне» запланировано в рамках реализации Дорожной карты Нейронет Национальной технологической инициативы Российской Федерации при поддержке РВК, фонда «Сколково», «Агентства Стратегических Инициатив» и отраслевого союза «Нейронет». Российские команды представят на состязаниях новейшие отечественные разработки, которые в перспективе способны выйти на международный рынок.

«Одна из целей Cybathlon — развитие международного рынка современных ассистивных технологий и стимулирование новейших разработок в этой сфере. Среди участников соревнований —исследовательские центры и производители Китая, Америки, стран Европы. То, что российские компании представлены на этом “всемирном смотре технологий” практически во всех дисциплинах, имеет важнейшее значение для международной кооперации и технологического сотрудничества в отрасли, а также является стимулом для развития отечественного рынка», — считает исполняющий обязанности генерального директора РВК Евгений Кузнецов.

«Бурное развитие технологий начинает влиять на само определение того, что есть человек. Высокотехнологичные устройства — экзопротезы, интерфейсы мозг-компьютер, экзоскелеты — восполняют утраченные возможности, улучшая качество жизни людей. Участие российских команд в Cybathlon является началом формирования центра компетенций для новой отрасли ассистивных технологий в России. Приоритетом “Сколково” является развитие частного предпринимательства и конкуренции, а международные соревнования — лучший способ определения подлинных лидеров нового направления», — уверен руководитель робототехнического центра фонда «Сколково» Альберт Ефимов.

В сборную России вошли компании «Моторика», «Клайбер Бионикс», «ОРТО-Космос», «Нейроботикс» и «Катэрвиль». Каждую команду представит спортсмен, который будет проходить полосы препятствий и специальные трассы с помощью их оригинальных технологических решений. Спортсмены будут соревноваться в скорости и координации, используя протезы конечностей, роботизированные коляски и экзоскелеты. Парализованные спортсмены наденут «мыслешлемы», считывающие активность головного мозга, и посоревнуются в управлении виртуальными объектами на компьютерном экране.

«В отличие от спортивных соревнований, в основе дисциплин Cybathlon лежат повседневные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Подобный подход позволяет публично тестировать новые разработки, понимать их сильные и слабые стороны, а также популяризовать достижения современной науки в сфере ассистивных технологий и делать их более доступными и совершенными. Разработка и производство конкурентоспособных отечественных продуктов, отвечающих международным стандартам качества, открывает большие перспективы для развития сегмента Нейромедтехника рынка Нейронет», — заявил Александр Семёнов, исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет», капитан сборной России на «Кибатлоне».