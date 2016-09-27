Определены даты форума-выставки «Инфотех 2016» и программа ИТ-недели в Тюменской области

IX Всероссийский форум «Электронное правительство — современный механизм управления регионом» и выставка информационных технологий «Инфотех 2016» в этом году пройдут 12 и 13 октября в тюменском технопарке.

По традиции, мероприятие станет площадкой не только для взаимодействия бизнеса и государства, но и для вовлечения граждан в процесс развития информационного общества. Организаторы уже озвучили несколько тем, для обсуждения которых будут выделены отдельные секции. Среди них присутствуют как ежегодные, так и новые, посвященные актуальным тенденциям: электронное правительство, концепция «умный город», информационная безопасность, импортозамещение в сфере ИТ, региональные информационные технологии. Полная программа с именами спикеров и темами докладов будет опубликована на официальном сайте.

Программа недели информационных технологий уже известна. В текущем году акцент вновь будет сделан на работу с молодежью. К примеру, открытием ИТ-недели станет финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. Во второй день в новой молодежной проектной лаборатории «Проектлаб» на базе технопарка состоится конференция по робототехнике, продолжением станет двухдневный «Инфотех», а завершат событие день ИТ-кино и семинар для киберволонтеров.



Традиционная неделя информационных технологий стартует в Тюмени 10 октября

Как и в предыдущие годы, посещение мероприятия останется бесплатным при регистрации на официальном сайте www.infotex72.ru.