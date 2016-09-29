22 октября стартует форсайт-регата «Ионический семинар» для специалистов в сфере госинформатизации

С 22 по 28 октября на Ионических островах пройдет давно ожидаемое российскими информатизаторами событие — III «Ионический семинар», ежегодно собирающий специалистов в сфере государственной информатизации и государственных услуг.

Семинар проходит в форме морского похода на крейсерских парусных яхтах. За время похода участники посещают самые красивые острова и гавани Ионического моря, проводя свой день в походе под парусом.

Маршрут похода пройдет по Ионическим островам (Греция): о. Корфу — Платария — о. Паксос — о. Антипаксос — Лигия — Парга — Сивота (Муртос) — о. Видо — о. Корфу. Мероприятие проходит во время перекрестного года России-Греции.

Участникам ионического семинара — руководителям и специалистам ОМСУ, руководителям и специалистам многофункциональных центров государственных услуг, руководителям и специалистам сферы региональной и муниципальной информатизации, экспертам ИТ-компаний — представится возможность объединить обучение в формате форсайт-сессий, обсуждение актуальных вопросов и активный отдых в морском походе.

Технологии выездных форсайт-семинаров популярны в зарубежных отраслевых экспертных сообществах. В России популяризатором форсайта является Агентство стратегических инициатив при Правительстве РФ, которое организует ежегодное проведение форсайт-флота.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте fregatta.ru/mfc2016. Там же можно ознакомиться с буклетом семинара.