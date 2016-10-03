На «Ионический семинар» по информатизации продолжают прибывать участники

III «Ионический семинар» уже собрал первых участников, из которых впоследствии будут сформированы экипажи крейсерских парусных яхт, отправляющиеся с 22 по 28 октября в ионическое море, где пройдет парусная форсайт-регата, в ходе которой будет не только путешествие, но и дискуссия об актуальных вопросах информатизации и развития МФЦ.

Опыт двух предыдущих морских походов показал, что данный уникальный формат для России наибольшим образом способствует обсуждению актуальных задач, проектов и перспектив по заданной тематике. Форсайт-регата, проводимая с 2014 г., организуется по принципу «mix foresight», практического семинара с выступлениями экспертов и включенными в обсуждение элементами форсайт-сессии. Тесная работа в команде содействует формированию партнерских отношений уже за пределами регаты. Предварительные выводы станут основой для программной тематики Всероссийского форума по оптимизации государственного управления и предоставления государственных услуг.

В своеобразном клубе по интересам уже заявлены эксперты от органов власти, а также эксперты и специалисты из разных регионов страны. «Ионический семинар» — это возможность задать интересующие вопросы экспертам и получить информацию о самых последних практиках и успешных решениях, возможность узнать истории успеха коллег и обсудить эффективную организацию собственных мероприятий в неформальной доверительной обстановке. И все это сочетается с хорошим морским походом и приобретением опыта управления парусным судном.

За время похода участники посещают самые красивые острова и гавани Ионического моря, во время бархатного сезона. Маршрут пройдет по Ионическим островам (Греция): о. Корфу — Платария — о. Паксос — о. Антипаксос — Лигия — Парга — Сивота (Муртос) — о. Видо — о.Корфу.

Проводит мероприятие Институт развития государственных услуг совместно с Русским Морским Корпусом. Команды еще формируются.

Регистрация участников проводится на сайте мероприятия. Для ознакомления доступен буклет мероприятия. Подробнее о семинаре можно узнать здесь.