12 октября в Тюмени стартовал форум «Инфотех-2016»

12 и 13 октября в тюменском технопарке проходит IX форум электронного правительства и выставка информационных технологий «Инфотех 2016». О самых актуальных темах этого года рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев.

Расскажите, что значимого произойдет на «Инфотех 2016»? Что изменится, а что останется прежним?

Александр Албычев: Я бы назвал 2016 год для информатизации региона годом перспектив. Сегодня отрасль открыта для новых талантов, для новых идей и проектов. Это нашло отражение и в форуме-выставке «Инфотех 2016» и в ИТ-неделе в целом. В этом году мы проводим ее четвертый раз, и она существенно набирает обороты. Отчасти это связано с развитием робототехники и привлечением в сферу все более широких кругов населения с точки зрения и возраста и профессионализма.

10 октября мы провели финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. И если пару лет назад образовательная робототехника в широком понимании была просто детским легоконструированием, то сейчас мы имеет дело с впечатляющими проектами, перспективными для внедрения в жизнь. Например, семиклассники разработали прибор для сканирования дорожного покрытия, который в перспективе позволит за считанные дни создать карту-модель дорог со всеми их недостатками и отклонениями от нормы. И таких проектов на сегодняшний день несколько. Дети уже видят свой конечный продукт и набираясь знаний, совершенствуют его. Вчера у нас состоялась межрегиональная конференция по робототехнике. Мы обменялись с коллегами опытом и наметили дальнейшие опорные точки.

Что касается непосредственно форума и выставки, то здесь, безусловно, будут подняты как традиционные для мероприятия темы, так и новые, перспективные: электронное правительство, импортозамещение ПО, концепция умного города, информационная безопасность и другие. В качестве экспонентов выступят органы власти и ведущие ИТ-компании, поэтому посетить ее будет полезно как рядовым гражданам, так и занятым в сфере ИТ-специалистам. Традиционно будет представлено около 50 стендов.

Для школьников и студентов во второй день форума состоится несколько мастер-классов по робототехнике, программированию, мультипликации и соревнования роботов «Робоквест».

Для всех без исключения на площадке будет организована регистрация на портале госуслуг и консультация по вопросам получения госуслуг в электронном виде. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.



Александр Албычев, директор департамента информатизации Тюменской области

Скажите, какие результаты и плоды принесли предыдущие форумы для развития региональной информатизации. Какие задачи Вы ставите сейчас?

Александр Албычев: Информатизация социально важных сфер жизни — это базовая, основополагающая задача, которая не потеряет актуальности никогда. Здравоохранение, образование, труд и занятость, в целом предоставление госуслуг гражданам. Каждая, даже самая сложная и узкоспециализированная тема, обсуждаемая на форуме, так или иначе влияет на конечный продукт для граждан. Например, обсуждение вопросов информационной безопасности в прошлом году значительно помогло при разработке доступа к такой системе, как «Электронная школа». Таких примеров можно привести множество: комплекс «безопасный город», различные мобильные приложения, портал общественного транспорта. Все эти проекты не состоялись бы без обмена опытом и сотрудничества с молодыми ИТ-компаниями. В этом году состоится межрегиональная конференция органов службы занятости, в рамках других секций будут обсуждаться вопросы информационной системы соцобеспечения, информатизация ЖКХ и другие.

Сейчас мы хотим перенять опыт других стран, мировых лидеров, поэтому приглашаем иностранных спикеров. Например, бывший вице-мэр Барселоны Антони Вивес расскажет о концепции умного города и нестандартных решениях в этом вопросе. Это касается не только системы видеонаблюдения, но и управления транспортной инфраструктурой, взаимодействия ведомств и других тем.

Каких перемен Вы ожидаете в информатизации региона в ближайшем будущем?

Александр Албычев: Мы ожидаем большего вовлечения граждан в электронное взаимодействие, повышения общего уровня компьютерной грамотности и искоренения цифрового неравенства. Эти аспекты являются главными тормозами информационного общества. Мы нуждаемся в качественной обратной связи. Взглянуть на механизм глазами гражданина — это сложная задача. Сейчас мы задействуем разные инструменты для решения этой проблемы, в том числе компьютерные курсы и информационную работу с населением.

Кроме этого, как я уже говорил, мы всерьез занялись кадровым ИТ-потенциалом региона. Создана комплексная программа для вовлечения и обучения детей ИТ. Мы надеемся, что новый образовательный проект поможет нам вырастить поколение молодых высококвалифицированных специалистов, что спровоцирует скачок в развитии региона.

Если говорить о текущих тенденциях, то сейчас мы стремимся к интеграции информационных систем как внутри региона, так и на федеральном уровне с целью упрощения процессов для граждан. Например, доступ к большинству сервисов и сайтов теперь можно получить с помощью логина и пароля от портала госуслуг.

Что бы Вы сейчас посоветовали гражданам, которые еще сомневаются по поводу использования электронных госуслуг.

Александр Албычев: В первую очередь, я рекомендую не бояться сложностей на начальных этапах. Если возникают трудности с регистрацией на портале госуслуг или оформлением заявлений в электронном виде, лучше всего обратиться за помощью в МФЦ или по телефону справочной 566-330. Если возникли трудности непосредственно при получении госуслуг, по возможности необходимо сообщить об этом. Это позволит быстрее решить проблему или доработать сервис. В дальнейшем такая предусмотрительность обязательно сэкономит гражданину время, так как потребность в госуслугах может возникнуть незапланированно. Например, срочно понадобится получить загранпаспорт, оплатить штраф со скидкой или восстановить какие-либо потерянные документы. В таких ситуациях портал госуслуг незаменим.

Ну а в качестве первого шага рекомендую в ознакомительных целях посетить наш форум-выставку, который будет работать в течение 2 дней, 12 и 13 октября в тюменском технопарке.