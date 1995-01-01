21 октября в Москве состоится форум для онлайн-предпринимателей E-Comspace 2016

21 октября в Москве впервые пройдет форум E-Comspace 2016 — ключевое для российской электронной коммерции событие международного масштаба. В конгресс-центре технополис «Москва» соберутся более 1000 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в онлайн-торговле. В форуме участвуют 20 логистических компаний и 5 платежных систем интернет-эквайринга.

Организатором форума выступает «Национальная ассоциация дистанционной торговли» (НАДТ) — некоммерческая организация, объединяющая 24 компании, оборот которых составляет половину всего объема российской интернет-торговли. К дискуссии в рамках форума приглашены представители профессиональных ассоциаций, вендоров, руководители ключевых компаний отрасли, представители министерств и ведомств, отвечающих за современный онлайн-рынок.

Рынок e-commerce — наиболее активно растущий сегмент современной торговой индустрии. Все больше потребителей в мире отказываются от традиционного посещения магазинов, полностью перейдя на покупки онлайн. В нашей стране значительная часть населения дистанционно оплачивает услуги связи и ЖКХ, и трудно найти семью, которая хоть раз не заказывала бы через интернет какой-либо товар. Перспектива е-commerce в России однозначна — это дальнейший активный рост. Но что замедляет темпы развития интернет-торговли, каково ее место в настоящем и будущем российской экономики? Эти вопросы онлайн-предприниматели собираются обсудить на форуме.

«E-Comspace — разговор серьезных профессионалов, — рассказал Александр Иванов, президент НАДТ. — Мы не боимся сложных тем, у нас нет запретных вопросов, ответы на них мы будем искать вместе, и о любых проблемах поговорим откровенно».

Основные темы обсуждения на форуме, актуальные для онлайн-предпринимателей сегодня, разбиты на четыре ключевых блока. Все блоки объединены единым трендом E-Com+. На первую сессию «E-Com+ государство» в качестве спикеров будут приглашены представители государственных структур, регулирующие и защищающие стремительно развивающийся рынок интернет-торговли. Участники смогут задать спикерам прямые вопросы — необходимо ли тотальное регулирование рынка? Являются ли международные игроки, присутствующие в России, реальной угрозой для российского онлайн-предпринимателя? Не манипулируют ли российский крупный оффлайн-ритейл и госкомпании общественным мнением и не пытаются ли воздействовать на будущее рынка в своих интересах?

Второй и третий блоки форума «E-Com+ ритейл» и «E-Com+ start-up» будут посвящены основным реальным проектам, оценить которые соберутся известные венчуры и представители успешных компаний отрасли. Всем участникам форума организаторы предлагают высылать проекты и запросы уже сейчас, все они попадут на рассмотрение спикерам и будут обсуждены во время сессий.

Заключительным блоком форума станет сессия «E-Com+ экосистема», в рамках которой будут подняты злободневные внутренние проблемы отрасли. Как бороться с проблемой «потребительского терроризма» в e-commerce? Агрегаторы, интеграторы, логисты, платежные системы: кого и как «грабит» e-commerce? Почему логистика в России по-прежнему дорогая, какие решения и почему влияют на стоимость доставки, нужно ли платить налоги российскому e-commerce?

Первое мероприятие отрасли закончится легендарной вечеринкой от создателей Pizza Party при поддержке компании A1. Подробности и программа мероприятия будут анонсированы дополнительно. Организаторы готовят множество сюрпризов для сообщества.