Конференция Riverbed Force for Business Russia 2016 пройдет в Москве 27 октября

27 октября в Москве состоится конференция Riverbed Force for Business Russia 2016. Мероприятие пройдет в центре Digital October.

Участники конференции смогут узнать о новых решениях Riverbed для повышения производительности приложений и эффективности бизнеса.

Riverbed Force for Business проводится в России во второй раз. Одно из нововведений этого года — в рамках технической части можно будет увидеть живую демонстрацию продуктов Riverbed Technology. Представители компании расскажут о SD-WAN-решении SteelConnect, которое предлагает качественно новый подход к построению и управлению сетями и сервисами в современном облачно-ориентированном мире.

В этом году на конференции выступит Хансанг Бэй, генеральный технический директор Riverbed Technology, который расскажет о трансформации в эпоху Digital и «облаков».

Совместно с партнерами и отраслевыми экспертами представители Riverbed Technology познакомят участников конференции с последними тенденциями и новинками, которые помогут вывести бизнес на новый уровень.

Зарегистрироваться для участия в Riverbed Force for Business Russia 2016 можно здесь.