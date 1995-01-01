«КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2016

Компания «КонсультантПлюс», разработчик справочной правовой системы КонсультантПлюс, примет участие в CNews Forum 2016. На стенде компании будет представлена подробная информация о системе КонсультантПлюс и ее новейшей разработке - «КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптимальный профиль».

Новая разработка позволяет настроить систему под задачи специалистов: бухгалтеров и кадровиков, юристов, финансовых специалистов бюджетных организаций и специалистов по закупкам. На стенде все желающие смогут поработать с системой (например, найти ответы свои на вопросы по законодательству), оценив преимущества новой Технологии ТОП и эффективность работы в профилях.

«КонсультантПлюс» выступит спонсором розыгрыша приза - среди посетителей CNews FORUM компания разыграет iPad mini 4.

Компания «КонсультантПлюс» – разработчик справочной правовой системы КонсультантПлюс, которую используют юристы, бухгалтеры, руководители организаций, а также специалисты государственных органов, ученые и студенты. Система содержит почти 100 млн. документов - федеральное и региональное законодательство 85 субъектов РФ, консультации и аналитические материалы, комментарии к законодательству, судебная практика и многое другое. Подробнее на http://consultant.ru.