Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ

Вице-президент EMEA компании Dynatrace Вероник Мондоло (Veronique Mondollot) рассказала о тенденциях рынка. Скорость изменений в тех приложениях, которые используют в своей работе компании, их количество и сложность взаимодействия требуют соответствующей реакции, иначе невозможно управлять бизнесом. Растет количество устройств, которыми пользуются клиенты, появляются новые форматы предоставления услуг, есть из чего выбрать и конкуренция обостряется на всех уровнях. «Каждый раз, когда мы выпускаем новый релиз, мы начинаем поддерживать какую-то среду, о которой я даже никогда не слышала», — поделилась Вероник Мондоло. И если раньше это относилось преимущественно к корпорациям, то сейчас идет резкая демократизация отрасли. Недавно Dynatrace продала свое решение компании, которая занимается консультированием в сети по изотерическим вопросам.

Глава представительства Dynatrace Игорь Хомков отметил, что приятно видеть заказчиков, которые в прошлом году только интересовались APM-технологиями, а в этом году уже выступают с докладами и делятся опытом — со своими кейсами на Perform Day выступили Touch Bank и «Ростелеком». В ноябре 2016 г. выйдет первый локализованный релиз DCRUM в России под брендом «Ключ-Астром». О том, как именно продукты компании помогают снижать издержки и увеличивать прибыль предприятия, рассказал директор по решениям EMEA Роман Шпицблат.

В дискуссионном клубе после выступлений докладчиков Павел Захарченко и представитель «Объединенной авиастроительной корпорации» Алексей Бунин поделились своим опытом работы с APM-продуктами и вместе с руководством Dynatrace ответили на вопросы. Самой животрепещущей темой стало сопротивление ИТ-специалистов внедрению систем мониторинга производительности, что вполне объяснимо с точки зрения упомянутой слушателями поговорки «меньше знаешь — крепче спишь». Подобные продукты являются не только системой контроля внутренних ИТ, но и выступают в качестве арбитра при решении спорных вопросов с вендорами ПО, системы которых часто закрыты и представляют собой «черный ящик» для специалистов предприятия.

Слушателей Perform Day беспокоил вопрос поиска и подготовки кадров для управления платформой мониторинга. Это, по заверениям руководства Dynatrace, не только российская проблема. Любая компания, сталкивающаяся с необходимостью изменений, в первую очередь сталкивается с нехваткой движущей силы для их внедрения и защиты. Вероник Мондоло подчеркнула, что мониторинг производительности – это не просто внедрение очередного технического решения, а гораздо более глобальный вопрос смены культуры организации: «Администрирование платформы – почти ничто, управлять техническими решениями гораздо проще, чем менять ожидания людей, их ментальность, это занимает основное время».