«РДП.ру» стала спонсором CNews Forum 2016

Компания «РДП.ру» стала спонсором «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра» — отраслевого мероприятия, которое пройдет 10 ноября 2016 г. в отеле «Рэдиссон Славянская» (г. Москва, пл. Европы, д. 2).

В этом году CNews уже в девятый раз соберет всех ключевых участников ИТ-рынка. В главном информационном событии года примут участие крупнейшие ИТ-компании, представители регулирующих госструктур, ведущие отраслевые СМИ, а также независимые эксперты и аналитики.

В рамках мероприятия «РДП.ру» представит инновационные российские решения для высокопроизводительной обработки сетевого трафика. Сегодня они используются, в основном, в коммерческих сетях операторов связи. Однако в свете растущего спроса на продукты с российским программным кодом стали крайне востребованными в сетях крупных корпораций и государственных учреждений, обладающих собственной развитой сетевой инфраструктурой.

Продукты «РДП.ру» включены: в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; в реестр компаний, соответствующих критериям локализации «Ростелекома».

«CNews Forum — авторитетная площадка для трехстороннего обсуждения главных вопросов рынка ИКТ с точки зрения бизнеса, государства и поставщиков информационных технологий. Мы включаемся в этот диалог с позиции вендора, предлагающего доступные инструменты для решения ключевых задач, стоящих перед государственными и коммерческими заказчиками, — рассказал Сергей Куликов, коммерческий директор «РДП.ру». — Наши продукты отвечают интересам: ИТ-директоров, заинтересованных в модернизации сетевой инфраструктуры; компаний государственного сектора, нуждающихся в импортозамещении; системных интеграторов, которые стремятся добиться оптимального соотношения цены и качества для своих комплексных решений».