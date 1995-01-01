E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании

В Москве 21 октября прошел первый форум для онлайн-предпринимателей E-Comspace 2016. Это мероприятие стало ключевым для российской электронной коммерции: более 400 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в онлайн-торговле, собрались в конгресс-центре «Технополис» на откровенный разговор о самых острых проблемах отрасли. И лишь один из всех присутствующих дал положительный ответ на главный вопрос первой сессии «E-Com + государство», а именно — нуждается ли e-commerce в контроле со стороны властей.

Тему госрегулирования поднял в ходе первого блока его модератор — президент «Ассоциации дистанционной торговли» (НАДТ) Александр Иванов. «Пока рынок развивается без помощи государства, на нем все прекрасно. Например, рынок интернета в широком смысле слова — пока государство не помогало, возникали “Яндекс” и “Касперский”. А потом рынок становится большим, государство обращает на него внимание, начинает “помогать”, и “яндексов” больше не ожидается», — заявил Иванов.

В свою очередь, представитель государства на форума — Станислав Богданов, заместитель начальника отдела антимонопольного законодательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ — отметил, что интернет-коммерция в России сталкивается с законодательными барьерами, которые уже не актуальны, и государство работает над решением этой проблемы.

«Сейчас работа ведется в исправлении устаревших правовых коллизий. Возникают, например, проблемы при развитии рынка в торговле отдельных видов товаров, продажа которых запрещена, по мнению госорганов. Мы стараемся выровнять эти условия. Рынок натыкается на барьеры, которые неактуальны, мы стараемся это исправлять», — заявил Богданов.

Вторую сессию «E-Com + ритейл» взяли на себя представители бизнеса, они обсудили перспективы рынка на ближайшие годы и попытались разобраться, как же построить эффективную компанию на новом поле. Участники мероприятия отметили, что онлайн-коммерция несмотря на экономическую нестабильность, продолжит активно наращивать обороты.

«Даже если учесть неблагополучные экономические прогнозы, людям все равно удобно покупать электронным каналом, онлайн. Сейчас вот мы можем одним-двумя кликами заказать пиццу, это удобно, клавиатуры нет под рукой, мышки тоже. А смартфоны, вот эти устройства — они ближе к людям. Потребителям нравится выбирать одним касанием, так что эта стагнация экономическая онлайна может и не коснуться, и он продолжит развиваться теми же темпами, как сейчас — это 25-30% в год», — полагает модератор сессии Алексей Романенков, управляющий директор CityAds Россия.

Управляющий партнер компании Management Development GroupInc Дмитрий Потапенко, в свою очередь заявил, что коммерцию — онлайн- и оффлайн- — ждет более «жестокое» регулирование.

«Это ужесточение фискальной нагрузки, увеличение числа регуляторных воздействий в ближайшие годы. Тем, кто занимается оффлайном, придется отлаживать технологии. Те, кто из оффлайна пойдут в онлайн, поймут, что надо отрабатывать “последнюю милю”, то есть, взаимодействие с клиентом, там очень много мелкой работы. На этом этапе наши предприниматели “залипают”», — отметил Потапенко.

В ходе третьего блока «E-Com + start-up» его модератор Иван Алехин, со-основатель StartUp Show, предложил спикерам рассмотреть реальные проекты, а также оценить их будущее в e-commerce.

Четвертая сессия «E-Com + инфраструктура» была посвящена проблеме «потребительского терроризма» в e-commerce. Модератор дискуссии директор по маркетингу InSales Артем Соколов также пригласил спикеров обсудить, как «грабит» e-commerce, почему логистика в России по-прежнему дорогая, какие решения влияют на стоимость доставки и нужно ли платить налоги российскому e-commerce.