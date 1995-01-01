30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап

30 октября в Москве состоится «Континентальная Битва Стартапов, 300 К», в которой примут участие пять стран: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Франция. Битва будет проходить среди 15 самых перспективных стартапов, которые прошли предварительный отбор в каждой из стран-участников. Организаторами мероприятия выступают Internet Initiatives Development Fund, svoy.tech, Startup.Network, Business France.

«Идея проведения “Континентальной Битвы Стартапов” родилась благодаря инвестиционным потребностям. Сегодня на рынке Москвы нет подобных мероприятий, поэтому здорово, что инвесторам и стартапам предоставляется такая возможность. Думаю, что будут представлены интересные и инвестиционно-привлекательные проекты, среди которых каждый из присутствующих инвесторов найдет свой будущий объект для вложения средств», — отметил один из организаторов мероприятия Александр Румянцев.

Определять чемпиона инвестиционной битвы будут: Александр Сорока — CEO Startup.Network, Дмитрий Калаев — директор акселерационных и образовательных программ «Фонда развития интернет-инициатив», Эльман Мехтиев — вице-президент «Ассоциации русских банков», Вадим Дьяков — инвестиционный директор венчурного фонда Impulse, Андрей Сапунов — управляющий активами, инвестор, телеведущий (эксперт в программе «Рынки» на РБК-ТВ), Мамука Мачавариани — управляющий партнер в StartUp Marani, Гульнара Биккулова — заместитель генерального директора РВК, Вартан Минасян — глава отдела инвестиций и инноваций в «Лаборатории Касперского», Стефани Морле — глава технического отдела и отдела обслуживания в Business France Россия, Евгений Борисов — директор по развитию KamaFlow Business launcher.

Презентации проектов пройдут в три раунда, в каждом из которых будет представлено по одному проекту из каждой страны. По итогам голосования в каждом раунде будет объявлена страна-победитель, а по итогам трех раундов — страна-победитель Continental Startup Battle, 300К. На питч у предпринимателя будет 8 минут, из них: 3 минуты непосредственно на презентацию проекта и 5 минут — на вопросы экспертов и гостей.

«Российские инвесторы смогут оценить потенциальные проекты для инвестиций. Очень хорошо, что в конкурсе участвуют стартапы из разных стран — это дает широту выбора в географическом смысле. А также возможность сравнить уровень подготовленности ИТ-проектов из разных культур», — считает Стефани Морле.

Для победителей организаторы Continental Startup Battle, 300К подготовили ценные призы. Так, команда, которая займет первое место в этом инвестиционном состязании, получит ноутбук Apple MacBook Air 13 Early 2016, а второе — камеру GoPro Hero4 Session.

Присутствовать на «Континентальной Битве Стартапов, 300К» можно и в качестве зрителя. Участие для гостей бесплатное, но при условии предварительной регистрации.