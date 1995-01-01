CNews Forum 2016: Citrix говорит «да» цифровому бизнесу в любых условиях

10 ноября 2016 г. компания Citrix примет участие в девятом ежегодном мероприятии «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра». Участниками мероприятия станут представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. Компания Citrix, поставщик облачных технологий и решений для мобильного доступа, выступит спонсором секции «Мобильный бизнес».

С докладом на тему «“Да” цифровому бизнесу в любых условиях» выступит Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и странах СНГ. Выступление будет посвящено проблеме решения противоречий между ожиданиями пользователей и бизнеса, с одной стороны, и возможностями, ограничениями традиционных подходов со стороны ИТ-служб компаний, с другой. Кроме того, в ходе своего доклада Сергей Халяпин расскажет о решениях, позволяющих построить единое, защищённое цифровое пространство для нужд пользователей в различных вертикалях российского бизнеса.

«Наша компания стремится объединить все в этом мире — людей, компании, устройства — и перенести бизнес полностью в цифровую среду, — рассказал Сергей Халяпин. — При этом компании в любой точке мира смогут работать с большими объемами данных в “облаке” и на мобильных устройствах, создавать новые бизнес-модели и менять подход к работе и жизни. Я приведу пример использования этих технологий в рамках самой компании Citrix, что демонстрирует применимость таких решений для компаний с распределённой структурой, большим разнообразием оконечных устройств, отсутствием технической поддержки в локальных офисах. При этом пользователи отмечают высокий уровень комфортности работы и удовлетворённости предоставляемыми сервисами».