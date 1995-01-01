В Москве пройдет конференция по кибербезопасности ZeroNights 2016

17 и 18 ноября в Москве пройдет ZeroNights 2016 — международная конференция, посвященная практическим аспектам информационной безопасности. Ежегодное мероприятие проводится Digital Security и Defcon Russia при участии «Яндекса» в шестой раз.

ZeroNights собирает экспертов, специалистов-практиков по ИБ, аналитиков и хакеров со всего мира. Посетители конференции узнают о новых методах атак и угрозах, знакомятся с возможностями для нападения и защиты, а также с нестандартными методами решения задач ИБ. Эксперты представляют актуальные исследования, рассказывают о главных проблемах отрасли, демонстрируют реальные атаки.

Доклады, представленные на конференции, прошли строгий отбор программного комитета из 13 авторитетных специалистов-практиков. В его состав входят как представители служб безопасности и исследовательских команд компаний, так и независимые рисерчеры.

На конференции выступят более 60 спикеров из 9 стран мира (Россия, Бразилия, США, Германия, Франция, Аргентина, Китай, Италия, Швейцария). В числе докладчиков — известные за рубежом и в России эксперты в области ИБ, аналитики, программисты, хакеры, реверс-инженеры. В частности, среди спикеров — такие специалисты, как Майкл Оссман, Мариано Грациано, Алекс Матросов, Матиас Диг, Томас Дебизе, Евгений Родионов, Сергей Солдатов, Эльдар Заитов, Наталья Куканова, Александр Леонов и другие. Ознакомиться с биографиями спикеров, а также детально изучить описание выступлений можно на официальном сайте ZeroNights.

Помимо основных докладов, также на конференции будут представлены воркшопы и выступления в слотах Defensive Track и Fast Track. В секции Defensive своим опытом делятся специалисты-практики по ИБ из крупных российских компаний. В этом году здесь выступят представители «Яндекса», Мail.ru, Qiwi, «Лаборатории Касперского», Synac. Слот Fast Track дает возможность представить мини-доклад или рассказать об интересной находке или хакерском инструменте.

Важным отличием конференции ZeroNights этого года будет участие в работе мероприятия представителей различных комьюнити, объединяющих специалистов-практиков. В их числе — OWASP, R0, Defcon Russia, Hardware Village, Automotive Village, CTF RU E и другие.

В рамках ZN также будут реализованы различные активности: Hack Quest, два соревнования CTF, другие конкурсы на взлом и на сообразительность. Победители конкурсов получат ценные призы.

Зарегистрироваться для участия в конференции ZeroNights 2016 можно здесь.