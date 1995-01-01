Samsung Electronics примет участие в секции «Госсектор» CNews Forum

Компания Samsung Electronics примет участие в секции «Госсектор» ежегодного события в индустрии ИТ — CNews Forum.

На площадке форума Samsung представит передовые решения, обеспечивающие надежную защиту данных без потери продуктивности устройств.

Компания продемонстрирует смартфон Samsung Z3, а также защищенные гаджеты — смартфон Xcover и планшет TabActive. В последних передовым стандартам безопасности соответствуют не только внутренние характеристики, но и корпуса устройств: смартфон допустимо погружать в воду на глубину до 1,5 м, а планшет в аналогичных условиях можно даже эксплуатировать — для этого экран необходимо перевести в резистивный режим и использовать стилус. Кроме того, TabActive выдержит падение с высоты двух метров на любую поверхность.

Преимущества Samsung Z3 заключаются в беспрецедентном уровне безопасности: в смартфоне реализуются новейшие политики, предотвращающие любое несанкционированное подключение. При попытке установки и активации недоверенного приложения в корпоративной сети применяется сценарий проверки целостности ОС и периметра безопасности. В случае угрозы настройки телефона сбрасываются, а отчет отправляется в ИТ-департамент. Смартфон функционирует на базе защищенной ОС Tizen, сертифицированной ФСТЭК России.