В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз

200 ИТ-руководителей крупнейших компаний и банков России собрались на III Violin Forum #ЯВиртуоз, организованный создателем и инноватором рынка All Flash — компанией Violin Memory в альянсе с Brocade, Citrix, DIS Group, Veritas, при поддержке ИТ-поставщиков «Ай-Теко», IBS Platformix, «Крок» и др.

На форуме были представлены новейшие технологии в области хранения, защиты и передачи данных, которые дают дополнительное время для того, чтобы бизнес-приложения работали как можно быстрее и надежно, без потерь.

10 лет назад компания Violin Memory выпустила первую в мире флэш-СХД. На форуме компания представила новинку — флэш-платформу Violin FSP 7650 с рекордными показателями в отрасли, подтвержденными нагрузочными тестами независимой аналитической компании Demartek: малое время отклика в 150 микросекунд при нагрузке в 1 млн IOPS — в 5 раз лучше по сравнению с предшественником.

«Мы не любим пробки на дорогах и стоять в очередях, мы не любим терять время. О том, как дать бизнесу единственный невосполнимый ресурс — время — и как ИТ-руководителю стать виртуозом своего дела, и был наш уже третий по счету форум», — сообщил Максим Зубарев, глава представительства Violin Memory в России и СНГ.

Серверы, сети и системы хранения — три кита ИТ-инфраструктуры. Серверы обрабатывают транзакции с высокой скоростью, которая с каждым годом прирастает с геометрической прогрессией. Сети Fibre Channel SAN снизили задержки до минимума до нескольких микросекунд. СХД же, несмотря на появление All Flash, остаются узким горлышком для вывода бизнес-приложений на максимальную скорость работы, указали в Violin Memory.

«Разработки компании Violin в области флэш-систем хранения данных и компании Brocade в области сетей хранения данных Fiber Channel 6-го поколения позволяют строить быструю и эффективную ИТ-инфраструктуру. Эта инфраструктура нового поколения поддерживает цифровую трансформацию бизнеса», — подчеркнул Николай Умнов, менеджер OEM-бизнеса Brocade в России и СНГ.

Немало внимания на форуме было уделено аспектам надежности и защите данных от потерь. Компания Veritas представила решения в области программной виртуализации СХД с технологиями по защите данных, включая снэпшоты, клоны и репликацию, а также инструменты миграции данных.

«Когда для защиты данных репликация средствами СХД больше не требуется, клиент получает возможность строить гибкую инфраструктуру со свободой выбора технологически продвинутых решений в области хранения данных, в частности, Violin», — заявил Николай Починок, начальник отдела технической поддержки продаж по направлению ИТ инфраструктуры Veritas в России и СНГ.

Решения All Flash сменяют устаревшие дисковые и гибридные СХД на всех направлениях: транзакционные базы данных и аналитические хранилища, виртуализация серверов и десктопов. Так, успех проекта VDI определяется тем, насколько удобно стало работать пользователям. На практике за это отвечает малое время отклика и высокую пропускную способность — главные отличия флэш-технологий от диска.

«Флэш-массивы Violin могут поддерживать тысячи виртуальных станций без деградации, обеспечивая стабильное ультранизкое время отклика без резких скачков даже в условиях boot-storm — единовременного запуска большого числа виртуальных систем в сети с разнородными рабочими нагрузками», — подчеркнул Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и СНГ.

Время — это ценный, невосполнимый ресурс для достижения поставленной цели. Ускорение бизнес-процессов открывает потенциал для роста оборота, повышения конкурентного преимущества, улучшения качества обслуживания клиентов.

«Совместное применение флэш-массивов Violin и технологий Informatica обеспечивает быструю доставку и обработку данных для получения отчетности и результатов анализа», — заявил Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса DIS Group, решения Informatica.

Наибольший интерес аудитории вызвала история клиента о замене high-end СХД на флэш-массивы Violin под бизнес-приложения SAP в одном из крупнейших ритейлеров России.

«Результат проекта: низкое время отклика, на порядок выше запас по производительности, высвобождение места в ЦОД — четверть стойки вместо 8 шкафов ранее», — сообщил Алексей Аверин, технический директор Violin Memory в России и СНГ.