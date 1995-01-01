IBM расскажет о новых облачных бизнес-моделях на форуме CNews 2016

Компания IBM — глобальный поставщик интегрированных технологических решений и консалтинговых услуг — выступит спонсором ежегодного мероприятия «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра», которое пройдет 10 ноября 2016 г.

В рамках форума Сергей Табулин, руководитель департамента облачных решений IBM, выступит с докладом «Облака = новые бизнес-модели» в секции «Облачные технологии».

IBM является поставщиком высококачественных решений и услуг, поддерживающих заказчиков в области интеграции систем и внедрения инноваций. Многие государственные организации и частные предприятия России и стран СНГ выбирают решения и услуги IBM в целях построения инфраструктуры для управления данными и выполнения критически важных приложений.

В настоящее время IBM представлена в 31 городе Российской Федерации. Офисы IBM открыты в Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где компания особенно активно ведет свой бизнес. IBM располагает дочерней компанией на Украине, филиалом в Азербайджане, а также региональными представительствами в Казахстане и Узбекистане.

IBM в России и СНГ реализует широкий спектр программ и обладает обширными ресурсами для поддержки своих клиентов и бизнес-партнеров, включая клиентский центр IBM, который был открыт в Москве в 2015 г.