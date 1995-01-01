Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки

Компания «Ланит» представит на «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра» проект федерального масштаба — Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как рассказали в компании, на мероприятии, которое состоится 10 ноября 2016 г. и стратегическим партнером которого выступил «Ланит», эксперты компаний «Ланит-Интеграция», «Норбит» и CleverData выступят в секциях «Розница», «Банки» и «Большие данные».

Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, независимые эксперты и аналитики обсудят развитие процесса информатизации госсектора, первые результаты политики импортозамещения в сфере ИТ, тенденции российского рынка облачных технологий, особенности информатизация отечественного ритейла, оправданность инвестиций в продвинутую аналитику и большие данные.

Денис Реймер, председатель Совета директоров CleverData, выступит в 15:30 в секции «Большие данные» с докладом о том, как повысить продажи, не выходя из офиса.

Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «Ланит-Интеграция», расскажет в 15:30 в секции «Розница» о программно-определяемой инфраструктуре порталов онлайн-торговли.

Из доклада директора департамента CRM компании «Норбит» Дмитрия Демидова участники форума узнают о том, насколько полезно для бизнеса знать клиентов на 360 градусов. Послушать эксперта можно будет в 16:30 в секции «Банки».

В рамках CNews Forum 2016 будет также работать стенд «Ланит» (№17), посвященный проекту федерального масштаба и высокой социальной значимости — Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Единый информационный ресурс ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) заменил многочисленные сайты с разрозненной информацией в сфере ЖКХ и объединил всех участников отрасли на одной площадке. В системе зарегистрировано свыше 63 тыс. организаций. На портале размещены тарифы, программы капремонта, законодательство в сфере ЖКХ, информация о начислениях за услуги, их оплате.

Специалисты «Ланит» собрали, обработали и систематизировали данные в сфере ЖКХ. Разработаны единые справочники и классификаторы, обеспечена возможность интеграции внешних информационных систем. Система интегрирована с эталонными федеральными базами данных. По оценкам компании, она будет способна обрабатывать до 2,8 тыс. запросов в секунду. Прогнозируемое число посетителей — более 1,3 млн человек в сутки.

В свою очередь, «Норбит» на стенде №8 представит собственные отраслевые решения на базе Microsoft Dynamics CRM и Microsoft Dynamics AX, которые позволят бизнесу оптимизировать организацию бизнес-процессов и управление взаимоотношениями с клиентами. На стенде «Норбит» в интерактивном режиме можно будет самостоятельно испытать все возможности и функциональность систем с учетом отраслевой специфики, а также сделать онлайн-заказ на сувенир ручной работы.