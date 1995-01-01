На CNews Forum 2016 обсудят изменения в 54-ФЗ: как работать с оператором фискальных данных

Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД» (ЭСК), в своем докладе на секции «Розница» в рамках CNews Forum 2016 расскажет об изменениях в 54-ФЗ и о специфике работы с оператором фискальных данных.

В июле 2016 г. вступили в силу поправки к законодательству о применении контрольно-кассовой техники, в соответствии с которыми ритейл ждет масса значительных изменений, главное из которых — информацию обо всех платежах необходимо будет передавать в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн через оператора фискальных данных (специализированную компанию, соответствующую ряду существенных требований).

«Сам факт перехода на онлайн-передачу фискальных данных вызвал достаточно бурные обсуждения, однако стоить отметить, что мы в этом направлении далеко не первопроходцы», — подчеркнул Алексей Краснопольский. Технологии передачи фискальных данных существуют более десяти лет и уже успешно реализованы в Южной Корее (2005 г.), Швеции (2008 г.), Канаде (2010 г.), Хорватии (2013 г.). Система работы контрольно-кассовой техники с онлайн-передачей данных имеется в целом ряде стран, среди них — Белоруссия, Словакия, Македония, Болгария, Сербия, Казахстан, Румыния, Венгрия, Черногория и др.

При выборе ОФД важно учитывать такие факторы как: обеспечение безопасности в соответствии с требованиями регулятора, опыт оператора фискальных данных, надежность, удобство и простота процесса подключения, готовность оказывать техническую поддержку при возникновении вопросов.

Оптимальны для выбора те компании, для которых передача фискальных данных является основным бизнесом. На сегодняшний день в России есть пять ОФД, имеющих разрешение ФНС на обработку фискальных данных, и только одна организация, у которой есть реальный опыт оказания услуг по передаче данных — это АО ЭСК, работающая под брендом «Первый ОФД». С помощью технологического решения компании реализована система передачи данных от касс в налоговую в республике Казахстан, где реформа стартовала несколько раньше.

Помимо непосредственно передачи фискальных данных, сотрудничество с ОФД открывает для бизнеса возможности для роста по новым направлениям: онлайн-мониторинг касс, возможности Big Data (технологии больших данных) для выстраивания аналитических моделей «умной рекламы», формирование многоуровневых программ лояльности, кросс-маркетинговое развитие и многое другое.

Таким образом, переход на работу в новом правовом поле становится не сдерживающим фактором и угрозой, а эффективным работающим инструментом для поддержания и автоматизации продаж, позволяющим увеличить обороты и доходность бизнеса, считают в ЭСК.