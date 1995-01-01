Custis примет участие в CNews Forum 2016

В этот четверг, 10 ноября, топ-менеджеры и ведущие эксперты российской ИТ-компании Custis примут участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра».

В пленарной части форума выступит генеральный директор Custis Владимир Рахтеенко. Его доклад «Развивающиеся компании будущего: единство непохожих» будет посвящен проблеме развития бизнеса в условиях быстро меняющегося мира. Стремительная трансформация отраслей и растущая системная сложность проектов, изменение структуры ценностей и мотивации профессионалов заставляют компании переходить к новым формам организационного развития и взаимодействия с сотрудниками. По мнению руководителя Custis, внешнее и внутреннее давление ведет к полной перестройке корпораций, которая начинается с ядра — мультикультурной, омникомпетентной команды проводников изменений. На CNews Forum Владимир Рахтеенко расскажет о том, как организовать работу такого ядра развития, воплотить на практике «бирюзовые» мемы из популярной сегодня теории спиральной динамики и сохранить баланс между целями сотрудника и компании.

Во второй половине дня в секции «Безопасность» выступит архитектор решений Custis Вячеслав Муравлев с докладом «Гибридный подход к управлению правами доступа: когда стандартного IdM не хватает». Он расскажет о сложностях управления правами доступа пользователей в крупных корпорациях и о том, почему централизация инструментами Identity Management с ролевой моделью доступа зачастую не приносит желаемого результата. Также слушателям будет представлен гибридный подход, позволяющий повысить прозрачность системы распределения прав, увеличить гибкость настроек и в конечном итоге снизить стоимость управления правами доступа на предприятии.