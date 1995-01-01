Реальные проекты импортозамещения в госсекторе: миф или реальность?

Тема импортозамещения является одной из самых острых и обсуждаемых в последние годы. Об этом очень много говорят, об этом спорят, но есть ли реальные успешные кейсы? На этот вопрос ответит компания «Крок» в рамках ежегодного мероприятия CNews Forum.

Александр Беляев, руководитель направления импортозамещения и СПО компании «Крок», откроет секцию «Госсектор» на CNews Forum 2016. В своем докладе «Успехи реальных проектов импортозамещения в госсекторе» (выступление запланировано на 15.30 Мск) эксперт расскажет о самых крупных и интересных проектах, реализованных специалистами системного интегратора.

Так, например, слушатели доклада узнают о том, на каких решениях строится комплексная информационная система судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Основными целями проекта было повышение прозрачности правосудия, ускорение сроков рассмотрения дел, обеспечение высокой исполняемости судебных решений и пр. Для их достижения «Международный банк реконструкции и развития» (МБРР) выделил $40,8 млн. Работая над этим проектом, «Крок» выстраивает развитую инфраструктуру, включающую в себя ЦОД и 12 ИТ-подсистем.

Еще один кейс успешного импортозамещения будет продемонстрирован на примере Департамента здравоохранения города Москвы. В рамках создания Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы специалистами «Крок» была построена ИТ-инфраструктура, рассчитанная на десятки тысяч пользователей. На сегодня проект является одним из самых крупных в Европе среди реализованных на базе открытого ПО.

За дополнительной информацией и примерами проектов для Росстата, «Сибура», РЖД, ВТБ24, Министерства обороны РФ, ИТАР-ТАСС, НИУ «Высшая Школа Экономики» и пр. можно обращаться к специалистам «Крок» на стенде компании (№6).