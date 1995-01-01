CNews Forum 2016: доклад «Решения Huawei для построения облачных инфраструктур»

В рамках «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра» на секции облачных технологий Артур Пярн, директор департамента ИТ-решений Huawei, выступит с докладом «Решения Huawei для построения облачных инфраструктур».

Артур Пярн расскажет о стратегии и видении компании Huawei и на примерах крупнейших международных внедрений расскажет про особенности решений и подходов компании Huawei при построении облачных инфраструктур.

Облачные вычисления, виртуализация и большие данные сегодня являются наиболее динамичными, сложными и многообещающими направлениями развития ИТ-инфраструктуры. Эти технологии не только призваны существенно повысить эффективность ИТ-инфраструктуры, но и должны стать полноценными драйверами для трансформации всего бизнеса для компаний самого различного профиля – от облачных провайдеров, ЦОДов, технологических стартапов до компаний традиционных индустрий: финансового сектора, телеком провайдеров, ритейла, транспорта, государственного сектора.

Сейчас в индустрии идут ожесточенные споры и нет единого мнения на какие технологии стоит делать ставку при цифровой трансформации – Open-Source или проприетарные, использовать контейнерную или обычную виртуализацию, и нужен ли OpenStack? Наращивать собственные компетенции и превращаться в ИТ-компанию, либо использовать готовые решения поставщиков и аутсорсеров? Среди многообразия технологий и подходов, появления новых игроков и ухода со сцены былых гигантов, выбор становится действительно сложным и ответственность велика, и многие компании теряют время, не предпринимая никаких действий.

В докладе «Решения Huawei для построения облачных инфраструктур» будут приведены примеры: построения публичного облака под ключ для компании АКАДО Телеком, использования облачной операционной системыHuawei FusionSphere компанией RuVDS в дополнение к существующим платформам, построения национального немецкого публичного облака Open Telecom Cloudсовместно с компанией Deutsche Telekom как европейской альтернативы Amazon, а так же использовании облачных технологий внутри компании Huawei.