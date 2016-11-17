Импортозамещение в сфере ИТ: что происходит и к чему все это приведет?

На прошедшем CNews Forum особое внимание в секции для государственных структур вызвала тема импортозамещения. Причины тому очевидны: вот уже несколько лет как ИТ-оборудование и программное обеспечение enterprise-уровня от зарубежных вендоров стало недоступным для некоторых представителей крупных российских организаций.

Такое положение вещей привело к тому, что многие отечественные ИТ-компании и системные интеграторы в авральном режиме начали искать достойную замену уже успешно работающим зарубежным системам среди отечественных производителей. «Крок» в этой ситуации было, пожалуй, проще многих, ведь компания изначально работала с большинством российских продуктов — ориентация на предложение широкого спектра альтернатив решений в интересах заказчиков не стала чем-то новым, это была осознанно выбранная уже много лет назад стратегия развития.

Именно поэтому «Крок» сегодня уже может на примерах проектов своих заказчиков говорить о реальных успехах и тенденциях на рынке импортозамещения, чему и было посвящено выступление Александра Беляева, руководителя направления импортозамещения и СПО компании «Крок», на прошедшем CNews Forum.



Александр Беляев, руководитель направления импортозамещения и СПО «Крок», выступает на CNews Forum

Некоторые тезисы доклада: вычислительную (ЦОД, серверы, СХД) и программную (каталоги, почта, виртуализация, печать) инфраструктуру можно импортозаместить до 90%; использование отечественного ПО может привести к экономии до 50% без потери качества и удобства использования продукта; работы по созданию и внедрению российских систем пока еще несколько дороже аналогичных работ с зарубежным софтом (примерно на 20-30%), однако эти расходы окупаются в ближайшие несколько лет, в первую очередь, за счет стоимости лицензий; импортозамещение стало несомненным драйвером развития российского ИТ-рынка: на нем не только появились новые сильные игроки, но и в целом наблюдается тенденция повышения качественной составляющей решений.