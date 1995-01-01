ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве

1-2 декабря Институт системного программирования Российской академии наук проведет первую научно-практическую открытую конференцию, посвященную фундаментальным исследованиям ИСП РАН, технологиям и практическим разработкам, которые ранее были закрыты по соглашениям с заказчиками проектов. Участникам представят последние проекты по внедрению новых технологий в промышленность, реализованные совместно с зарубежными и российскими индустриальными партнерами, сообщили CNews в ИСП РАН.

Значительная часть передовых разработок ИСП РАН до этого была доступна только партнерам института или частично показывалась на научных конференциях узкому кругу специалистов. Большое количество технологий института первый раз соберут в одном месте и покажут широкой общественности с практической точки зрения, расскажут, как они применяются. В числе прочего, институт представит результаты долгосрочного сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями или ведущими игроками в отдельных сегментах рынка. Инструменты, которые будут представлены на конференции, развивались в рамках долговременных партнерских проектов, на которые со времени создания нацелен ИСП РАН.

Основная тематика конференции связана с анализом программ, в первую очередь, в контексте обеспечения информационной безопасности: методы выявления дефектов в ПО на этапах разработки, обратная инженерия, выполнение программ в контролируемом окружении, выявление недокументированных возможностей и пр. Еще одна тема — автоматизация анализа «больших данных»: анализ контента, созданного пользователями интернета, в том числе, социальных сетей, анализ естественных языков, методы машинного обучения и пр.

Среди разработок ИСП РАН, которые будут представлены на конференции: Svace — технология статического анализа для поиска дефектов в исходных текстах программы (анализатор Svace стал стандартом де-факто для среды разработки ОС Tizen. Он активно внедряется в компании Samsung. В 2016 г. Svace вошла в тройку финалистов премии CNews Awards в номинации «Технология года»); технология запутывания кода, препятствующая анализу и взлому программ — в числе прочего она используется для защиты программ от эксплуатации существующих в них уязвимостей (отечественная компания «МВП Свемел» внедряет ее для защиты доверенного ПО (ОС «Циркон») в своих решениях информационной безопасности. Среди пользователей технологии — государственные структуры); технологии анализа социальных сетей — в их число входят мониторинг информационных потоков, выявление первоисточников и распространителей, восстановление неполной или искаженной информации в профиле пользователя (заказчики — несколько крупнейших международных телекоммуникационных компаний); выявление дефектов в драйверах ОС Linux — инициативный проект ИСП РАН в пользу всего международного сообщества Linux.

Конференция организована ИСП РАН в партнерстве с ассоциацией «Тайзен.Ру», компаниями Samsung, Huawei, Hewlett Packard Enterprise, Dell, Nvidia. Проводится при поддержке Российской академии наук, Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).