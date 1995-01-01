Неделя до международной конференции для хостинг-провайдеров WHD.moscow

30 ноября в Москве пройдет международная конференция для хостинг-провайдеров WHD.moscow – CNews приглашает к участию в мероприятии экспертов индустрии хостинга и представителей провайдеров смежных сервисов.

WHD.moscow – этап мирового тура WorldHostingDays, крупнейшей конференции о хостинге и сопутствующих услугах.

Делегаты форума обсудят ключевые тренды рынка, а также новейшие технологии и решения для хостеров. С докладами на конференции выступят ведущие специалисты компаний-лидеров отрасли: RU-CENTER, Acronis, ISPsystem, GlobalSign, Softline и др.

Регистрация на форум бесплатная по промокоду MSK7RGR.