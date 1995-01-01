«Актив» приглашает на вебинар о новых стандартах электронной подписи

«Актив» приглашает на вебинар «Рутокен ЭЦП 2.0 - флагман линейки Рутокен, посвященный проблемам перехода на новые стандарты хеширования и электронной подписи. В рамках вебинара, который состоится 7 декабря 2016 г., будет представлена линейка продуктов Рутокен во главе с Рутокен ЭЦП 2.0.

На вебинаре будут обсуждаться особенности перехода на новые стандарты использования электронной подписи, обязательные к применению после 2018 г. Уже сегодня перед организациями встает задача по внедрению программного обеспечения и электронных идентификаторов, соответствующих требованиям новых стандартов.

Участникам вебинара будет представлен Рутокен ЭЦП 2.0. Токен поддерживает работу с неизвлекаемыми ключами электронной подписи в соответствии с российскими криптографическими стандартами старого и нового поколения, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012. Это позволяет легко встраивать его поддержку в существующие информационные системы.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться и более подробно почитать о вебинаре можно в разделе мероприятия.