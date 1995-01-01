Samsung проведет конференцию для разработчиков приложений Smart TV на OC Tizen

Samsung Electronics объявил сроки и место проведения конференции для разработчиков приложений Smart TV на ОС Tizen. Как рассказали CNews В компании, мероприятие состоится в Москве 30 ноября и 1 декабря 2016 года. Перед посетителями мероприятия выступят технические специалисты Samsung, которые расскажут об особенностях и новых технологических возможностях систем «умного телевидения».

Программа первого дня конференции будет строиться вокруг базовых понятий и процессов разработки. Второй день, в свою очередь, предназначен для продвинутых специалистов и предполагает более детальное обсуждение темы. Кроме того, в течение всего мероприятия его участники смогут напрямую общаться с ведущими специалистами Samsung и получить ответы на интересующие их вопросы о разработке для Smart TV из первых рук.

Помимо инженеров Samsung своим опытом на конференции поделятся представители онлайн-кинотеатров ivi, Okko и Tvigle. Специалисты исследовательского центра Samsung, в свою очередь, расскажут о разработке ПО для умных часов и смартфонов.

В прошлом году аналогичное событие было организовано в офисе Samsung и получило высокую оценку посетителей. На этот раз конференция состоится в отеле «Марриот Новый Арбат» в Москве. По окончанию мероприятия будут доступны видео, фото и презентации докладчиков.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.samsung.com/ru/business/tizenforum/. Количество мест ограниченно.