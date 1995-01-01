DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016

DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках «Сnews Forum 2016: Информационные технологии завтра», который состоялся 10 ноября 2016 г.

Сергей Поляков, управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи выступил с докладом «Новая инфраструктурная база Московской Биржи».

Группа «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Технологии Московской биржи включают в себя не только торговые системы, как на большинстве других бирж, но также клиринг и расчет рисков в реальном времени, что требует высокой стабильности программного обеспечения.

В своем докладе Сергей Поляков рассказал о технологической платформе Биржи и ЦОД DataSpace, который 7 ноября 2016 г. стал основным дата-центром Московской Биржи. В настоящее время Биржа занимает в ЦОД DataSpace два зала: один для участников торгов, другой для размещения биржевых торгово-клиринговых систем, мощностью 360 кВт каждый.

В сентябре 2016 г. было проведено нагрузочное тестирование, одной из целей которого было эксплуатационное тестирование комплекса торгово-клиринговой системы (ТКС) в ЦОД DataSpace в качестве основного. Результаты тестирования показали время отклика торгово-клиринговых платформ менее 300 мкс, что соответствует показателям ведущих бирж мира. Пропускная способность торговых систем составляет от 38 тыс. до 110 тыс. транзакций в секунду в зависимости от рынка, что также соответствует плановым показателям.

Повышение отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры Московской Биржи было одной из основных целей смены дата-центра по словам Сергея Полякова. ЦОД DataSpace был выбран, исходя из следующих параметров: сертифицированное качество объекта и гарантированное обеспечение параметров SLA, отсутствие юридических, финансовых, административных рисков, что создает фундамент, обеспечивающий работу ТКС и всей торговой экосистемы, обеспечивая эффективное управление ИТ затратами.