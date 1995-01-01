ЭОС представил новое видение архивной науки в «электронную» эпоху

15-16 ноября 2016 года Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) провел XXIII Международную научно-практическую конференцию «Документация в информационном обществе: архивоведение и документоведение в современном мире». Как стало известно CNews , конференция прошла при поддержке Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов, Федерального архивного агентства, Российского государственного гуманитарного университета, Российского общества историков – архивистов. Компания «Электронные Офисные Системы» традиционно выступила спонсором этого мероприятия.

Конференция, приуроченная к 50-летию ВНИИДАД, собрала рекордное количество участников. Обсуждался широкий круг актуальных для всего профессионального сообщества проблем – от теоретико-методологических аспектов документоведения и архивного дела до практических вопросов использования информационных систем в архивном деле и документообороте и обеспечения долговременного хранения электронных документов.

Компанию ЭОС на конференции представляла Наталья Храмцовская, ведущий эксперт по управлению документацией ООО «Электронные офисные системы», к.и.н. Наталья Александровна выступала по теме «Архивная наука в электронную эпоху: Новые проблемы и задачи». В своем докладе она отметила, сейчас архивная наука находится на этапе коренных перемен и переосмысления ее значения для отрасли.

Спикер подчеркнула, что в последние десятилетия произошел ряд важных перемен, которые напрямую влияют на архивоведение. «Электронная революция», затронувшая государственное управление, деловую деятельность и в работу архивов, еще далека от завершения. Сейчас налицо многоукладность – разные организации используют технологии разных поколений. Если раньше государство контролировало архивные фонды всех учреждений всех отраслей и обеспечивало сохранность экономической истории, то теперь основная часть коммерческих организаций выпала из сферы влияния архивов. У частного сектора отношение к документам совершенно иное, чем у государственных организаций, и перед архивистами в коммерческих компаниях ставятся несколько иные задачи, имеющие более практический характер.

Наталья Александровна обратила внимание на тот факт, что наука обычно востребована на ключевых этапах развития общества, в эпоху революционных перемен, что и происходит сейчас в России. Пока архивная отрасль не в полной мере осознала своё место в системе государственного управления, пережившей в последние десятилетия множество реформ. Разрушена единая система управления и методологического обеспечения, налицо недостаток финансирования, отсутствует необходимое кадровое пополнение. Вместе с тем, сейчас у отрасли есть шанс занять достойное место в обществе и государстве, но это невозможно без сильной архивной науки. «Сейчас нужно проложить дорогу по целине в совершенно новых условиях и решить новые, ранее не возникавшие проблемы. Без сбора и анализа отечественного и зарубежного опыта мы обречены «переизобретать велосипед» и наступать на одни и те же «грабли», – сделала вывод Наталья Храмцовская.

В целом юбилейная конференция ВНИИДАД продемонстрировала осознание экспертным сообществом стоящих на данном этапе перед архивной наукой новых задач. В выступлениях подчеркивалась необходимость развития теории документоведения и архивоведения исходя из современных потребностей организаций, а также разработки методологической основы для практического их использования.